【KTSF】

加州州長紐森週六否決了向正在罷工的人士,發放失業救濟金的法案。

州長紐森表示,加州的失業救濟金經費已經過時,容易瀕臨破產,如果要再擴大發放範圍,會讓今年底加州該項資金債務,達到近200億元,同時也會增加僱主的稅務,因此雖然支持勞工權益,還是否決了這項法案。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。