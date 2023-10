【灣區新聞】仇恨犯罪及仇恨事件的法定差別是什麼（視頻）

【KTSF】

針對亞裔族群而發生的仇恨犯罪,在疫情期間達到高峰,也自此受到各界關注,但大家知道仇恨犯罪,以及仇恨事件的法定差別是什麼?民眾又應該知道哪些法律知識?本台訪問Santa Clara縣檢察官及全國亞太裔檢察官協會(NAPIPA)創會人黃一峰(Charles Huang)為大家來解答。

加州司法部2022年的仇恨犯罪報告顯示,針對亞裔族群的仇恨犯罪通報案例呈下行趨勢,而在南灣Santa Clara縣也看得到同樣的趨勢。

黃一峰說︰「我認為亞裔社區終於團結一塊,表達我們的擔憂,表達我們的不滿,不願意繼續成為受害者,身為這個社區的一部份,這產生了很大的影響。」

黃一峰在Santa Clara縣服務已經超過二十年,他與我們分享縣內最新的仇恨犯罪數據指出,針對仇亞罪行的起訴在去年確實有下降,但黃一峰認為大眾現時對仇恨犯罪以及其法定權益的理解仍有待加強。

黃一峰說︰「打擊仇恨犯罪的第一步,就是要理解有哪些法例,在你理解法例之後,我們的社區才可以善用它,並開始記載仇恨事件,以及往後出現的仇恨犯罪。」

仇恨事件(hate incident)及仇恨犯罪(hate crime)兩詞雖然相近,但在法律定義上卻截然不同,只有依法可以被明確,認定為仇恨犯罪的行為,會依仇恨犯罪起訴做懲處。

黃一峰說︰「在加州仇恨犯罪,有兩種不同的起訴方式,一種是仇恨犯罪本身,就是一種獨立的罪名,這是『仇恨罪』,第二種犯罪類型稱為『加重刑罰』,我們在既定犯罪之外加重的刑罰。」

而獨立的仇恨罪就有三種因他人的種族/民族、性別、國籍、宗教、性取向、或殘疾,一,使用武力妨礙他人行使自由;二,威脅要實施暴力;三,損壞他人財物。

但以上罪行若成立,被告都是被判「仇恨罪輕罪」,最高刑罰是在縣監獄服刑一年,以及罰款5,000元。

若罪行更為嚴重,例如一名亞裔人士因他的族裔被襲擊,傷勢嚴重而送醫。

黃一峰說︰「根本的罪名將是『可能造成嚴重人身傷害的武力攻擊』,這是根本的罪名,是個重罪,然後我們會在此基礎上,加上仇恨犯罪加重刑罰。」

而被告若被定罪,除了原先的重罪刑罰之外,還可能面對最高三年的加重刑罰。

然而檢察官要提出任何的仇恨犯罪起訴,並不是這麼容易的事。

黃一峰指,起訴一般犯罪,只需要兩大元素,那就是疑犯的身份,以及他的行為,但任何仇恨犯罪要成立,就要找到第三種元素。

黃一峰說︰「仇恨犯罪是一種動機犯罪,我們需要證明的是第三個元素,受害者是因為他的種族、民族或性別等而成為受害者,或成為該罪行的目標。」

而這也往往是最難證明的。

黃一峰說︰「被告都可以說,我講了這些東西,我不該說,我只是因為當時生氣,我們打架,我是因為不滿你停了我的車位,不是因為你是亞裔。」

而因為檢察官的法定職責,是要以最高標準來提出起訴,必須毫無疑點,才可以指控仇恨犯罪或任何罪名,要仇恨犯罪成立是有困難的。

黃一峰認為,要更容易地起訴仇恨犯罪,解方之一在於更積極的記載「仇恨事件」。

黃一峰說︰「如果你的孩子正步行回家,一個駕駛停車在你的孩子,你的兒子或女兒旁邊說,嘿,滾出這裡,滾回你來的原生地,這是一起仇恨事件。」

黃一峰解釋,雖然這個例子中的人,透過言語很明顯的在種族歧視,但因為沒有使用暴力、沒有明確威脅他人或破壞財物,所以當民眾因此報警時,檢察官最終也無法以「仇恨犯罪」來起訴該人士。

就算如此,黃一峰表示,民眾碰到類似仇恨事件,仍是應該積極舉報,因為會犯下仇恨事件的人,往往就是會進一步犯下仇恨罪行。

黃一峰說︰「這是敵意和動機的好證據,可以證明這個人心中有對特定族群的仇恨,這有助於檢察官起訴其仇視罪行,並追究這些仇恨者的責任。」

而除了提升亞裔社區對仇恨犯罪相關法律的意識之外,黃一峰也積極於培訓及團結全國的亞太裔檢察官,他在2010年與一群志同道合的檢察官,成立了NAPIPA,全國亞太裔檢察官協會。

黃一峰說︰「我們基本上是亞裔族群,在刑事司法相關問題的第一線人員和領導者。」

黃一峰也剛從NAPIPA在紐約舉辦的活動回來,他指出,全國的亞太裔檢察官,在聚會中有機會分享在其崗位上針對仇恨犯罪的發現及進展,而黃一峰獲得的一大結論就是亞裔社區必須主動發聲。

黃一峰說︰「俗語說『吱吱作響的輪子才上油』,但如果我們不吱吱叫,繼續讓保持低頭的心態,接受歧視是OK的,成為仇視罪行的受害者也是OK的,因為沒有發生真正可怕的事情,那麼就不要指望社區會為我們服務,並變得更好,我們必須對民選官員有更高的期望,對自己也有更高的期望,才能推進我們社區。」

舊金山灣區的亞裔族群,尤其是華裔社區,佔總人口的一大部份,黃一峰指,這個社區團結在一塊,將是民選官員不可忽視的族群,要圍堵仇亞事件及犯罪,將需要多管齊下,亞裔社區、民選官員及執法人員,都有重要的任務及責任需履行。

