【全國新聞】美國國會通過短期撥款法案 政府停擺危機暫時解決

美國國會參眾兩院在停擺限期前通過短期撥款法案,總統拜登簽署生效,聯邦政府停擺危機暫時解決,但共和黨強硬派批評眾議院議長麥卡錫向民主黨妥協,揚言會提出罷免。

美國國會就政府撥款的僵局暫時結束,在東岸時間10月1日凌晨停擺限期前不足一小時,趕及把短期撥款法案送交總統拜登簽署生效,他讚揚兩黨合力避免不必要的危機,呼籲把握時間表決全年撥款議案。

眾議院僵局周六出現突破,在民主黨支持下以335票贊成、91票反對,通過共和黨的眾議院議長麥卡錫的短期撥款議案,讓聯邦政府在現時開支水平上提供資金維持運作至11月17日,避免聯邦政府十年來第四次部分停擺及數以百萬聯邦僱員和軍人被拖糧。

法案包括160億美元救災資金,但不包括對烏克蘭的援助。眾議院少數黨領袖傑弗里斯呼籲各方未來一個半月繼續合作,避免聯邦政府再次陷入危機。

議案之後在參議院以88票贊成、9票反對通過,多數黨領袖舒默形容國家終於暫時鬆一口氣。由於法案沒包括對烏克蘭的援助,參議院兩黨領袖承諾會在數周內提出支援烏克蘭的新撥款議案。

停擺危機緩解,但麥卡錫或面臨黨友提出罷免。共和黨強硬派眾議員曾聲言,若麥卡錫靠民主黨人支持而通過撥款,會提出罷免他,麥卡錫在表決後稱不懼怕,強調自己是為維護國民利益。

