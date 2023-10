【全國新聞】美國4天上課周成近年趨勢 惟民意褒貶不一

【有線新聞】

美國近年愈來愈多學校實施4天上課周,到底這樣做有甚麼利弊呢?

這日是9月的星期一,普林特一家三姐弟都留在家中,二姐忙於練琴。三姐弟並不是逃學,而是他們居住的密蘇里州獨立城與全美近900個學區一樣,實施4天上課周,稍稍增加每天上課時間約半小時,以維持足夠學習時數,這類學校3年間增加近3成半。

部分支持「上學四天」的學校認為這種制度可節省成本,更有利招聘和留住教師。有學校負責人稱,自採用新的教學安排後,應聘人數增加了4倍多。

有現職教師則大讚,這樣做令工作與生活變得更平衡,亦可更充分地備課。

不過並非所有人都樂見這項政策,尤其是年幼孩子的家長,多出的一天要安排託兒服務,帶來額外花費,部分日託收費或高達30美元,低收入家庭難以負擔。

有家長建議當局考慮其他方案︰「我認為關注教師招聘和留任是件好事,但不能要學區的家庭、社群去承受代價,當局可探討原本排拒的其他選項,許多地方通過徵收稅費來提升教師薪酬。」

至於對學業的影響有待觀察,有研究指上課時數補足便不影響成績,但亦有智庫指對比學生成績,發現4天制學生較差。

