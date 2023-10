【灣區新聞】東灣便利店店員嘗試阻賊人偷竊 被對方潑液體及點火燒傷

【KTSF】

東灣El Sobrante一間便利店的店員,在嘗試阻止賊人偷東西時,被對方潑液體及點火燒傷,事主燒傷程度達到二度及三度,疑犯被捕。

店舖閉路電視拍到事發一刻,畫面左方一名非洲裔男子,將火機油倒在店員上,之後點火。

事主面部、頸部、胸口及膊頭多處燒傷,自9月22日已經留醫至今,他形容仍然處於陰影當中,痛楚程度10分之中有7分、8分,清理傷口時更有10分。

他說在事發便利店工作了約5年,店員不時都要面對小偷,但從來沒發生過這樣的事。

事發當天,該名賊人三度重複偷走打火機油,事主試圖阻止小偷,而他的同事就拿起棒球棍反擊。

事主話當時非常害怕,被對方點火後,立即跑到廁所,並將水潑到面上。

Contra Costa縣警已經拘捕了38歲疑犯Kendall Burton,他是當地一名無家可歸者,警方控告他以致命武器襲擊、縱火和搶劫等罪名,目前關押在監獄,不准保釋。

事主表示,自己需要做幾次手術,康復之路非常漫長,她的太太為他在Gofundme發起眾籌款。

