【灣區新聞】東灣便利店店員嘗試阻賊人偷竊 被對方潑液體及點火燒傷

October 2, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

東灣El Sobrante一間便利店的店員，在嘗試阻止賊人偷東西時，被對方潑液體及點火燒傷，事主燒傷程度達到二度及三度，疑犯被捕。

店舖閉路電視拍到事發一刻，畫面左方一名非洲裔男子，將火機油倒在店員上，之後點火。

事主面部、頸部、胸口及膊頭多處燒傷，自9月22日已經留醫至今，他形容仍然處於陰影當中，痛楚程度10分之中有7分、8分，清理傷口時更有10分。

他說在事發便利店工作了約5年，店員不時都要面對小偷，但從來沒發生過這樣的事。

事發當天，該名賊人三度重複偷走打火機油，事主試圖阻止小偷，而他的同事就拿起棒球棍反擊。

事主話當時非常害怕，被對方點火後，立即跑到廁所，並將水潑到面上。

Contra Costa縣警已經拘捕了38歲疑犯Kendall Burton，他是當地一名無家可歸者，警方控告他以致命武器襲擊、縱火和搶劫等罪名，目前關押在監獄，不准保釋。

事主表示，自己需要做幾次手術，康復之路非常漫長，她的太太為他在Gofundme發起眾籌款。

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