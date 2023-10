影評：《愛的練習曲》不羈媽媽學音樂與兒同樂

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個單身母親學習音樂,來跟兒子建立感情,過程中也改變了自己的生活。

在愛爾蘭都柏林的單身母親Flora,業餘時間喜歡和朋友到夜總會玩樂。忽略了的兒子Max ,不時惹禍。Flora 找來一把吉他送他,Max 絲毫不感興趣。這並不是他不喜歡音樂,而是他喜歡並要創作的是電子音樂。Flora 於是也用好玩的態度,在網上找到在洛杉磯的吉他老師 Jeff。開始時,Flora 並不認真。後來從學習音樂和弦,到作曲寫詞,Flora 從音樂中,找到自己的聲音。過程中,越洋老師變成朋友。而兒子雖然喜歡的音樂種類不同,兩人卻有了可以溝通的語言。而是專業樂手的前男友Ian,也亮了眼睛。音樂創作和表演成了這個新一代家庭的凝聚力。

影片最突出的,是飾演不羈母親的Eve Hewson。她演的年輕媽媽,看得出她在現實中,以玩樂狀態找尋浪漫。和飾演老師的Joseph Gordon-Levitt,雖然隔空演出,卻也有非常討好的默契。

愛爾蘭導演John Carney 的前幾部電影作品:《Once》、《Begin Again》和《Sing Street》,少不了用音樂來貫穿故事情節,並都帶有叫劇中人物和觀眾被音樂感動的特點。影片中,Flora 和音樂老師隔空彈奏與創作的時候,導演讓兩人在同一個地方出現的幻想鏡頭,製造出音樂情人的浪漫。雖然音樂確實是有能夠把人凝聚的力量,但電影的這般橋段,也似乎有過於理想化的感覺。

但是音樂確實能夠擁有打破障礙的力量,是眾所周知的。進入電影世界來看情節,將這事實再度呈現面前,也正是一個許多人都願意進入的幻想意境。

《愛的練習曲 Flora and Son》再度令人陶醉於音樂能夠改變個人和世界,這個帶幻想的現實中。電影滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影本週開始在奧克蘭的Landmark Piedmont和Santa Rosa 的Summerfield 戲院上映。也同步在串流平台Apple TV+ 播放。

電影網頁:https://tv.apple.com/us/movie/flora-and-son/umc.cmc.1ol2idv8q2iftiyjfkuyfki5l

