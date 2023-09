【全國新聞】美國眾院共和黨人就彈劾拜登召開聽證會

【有線新聞】

美國眾議院共和黨人召開推動彈劾總統拜登的聽證會,指控他及兒子亨特貪污濫權。白宮批評是無根據的政治遊戲,民主黨人亦質疑聽證會的正當性,指共和黨人根本無實質證據。

共和黨控制的眾議院周四召開首場推動彈劾總統拜登的聽證會,眾議院共和黨人聲稱已蒐集到堆積如山的證據,不過仍然未公開。

眾議院監督問責委員會主席科默說:「總統拜登長年向美國人民說謊,隱瞞他對家族生意貪污知情和有參與。」

首日聽證會歷時六小時,聚焦拜登兒子亨特不當營商的指控,指控他在拜登在任副總統年間以父蔭人脈換取生意,更指控拜登當時施壓烏克蘭撤換檢察官,以阻止2015年針對亨特公司的調查。不過有獨立證人承認,未能證明拜登涉事或從中獲利。

民主黨質疑這些指控早於五年前,前總統特朗普面臨彈劾時出現,若共和黨手握證據一早便會提出,指應集中應對迫在眉睫的聯邦政府撥款僵局。

眾議院監督問責委員會資深成員拉斯金說:「共和黨人靠穿崩謊言推動彈劾,外敵也無法令美國政府停擺,特朗普陣營的共和黨人卻做得到。」

白宮批評聽證會只是搞噱頭,稱拜登專注民生,對政治遊戲無興趣。至於共和黨內亦面臨阻力,能否在佔多數的眾議院中取夠票,啟動彈劾拜登仍是未知之數。而無多數優勢的參議院共和黨人態度更保留,認為彈劾機會渺茫,反而可能招致政治反彈。

