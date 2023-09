【灣區新聞】San Mateo警方採執法行動 兩小時票控32名沒禮讓行人司機（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

9月是行人安全月,San Mateo警方週三在兩個街口展開保障行人安全的執法行動,短短兩小時,就票控32名沒有讓先給行人過馬路的司機。

一名著上反光背心的警員,在斑馬線踏出一步,駛過的車沒有停下,電單車警員隨即跟上,並向司機發出告票。

San Mateo警方在社交媒體公開的片段顯示,警員在週三上午11時至下午1時期間展開的保障行人安全執法行動。

警方在B街夾7街,和Palm夾Hayward Ave兩個街口展開行動,警方表示,在兩小時的執法行動中,有111名司機有停車,讓行人優先過馬路,但有32名司機沒有停車讓先,因此收到告票。

警方還公開警員和其中一名被票控的司機的對話,警員問那名司機,是否有看到那名行人在斑馬線上,司機回答有看見,但不知道行人為何在那兒,於是警員回答因為行人想過馬路。

警方表示,市內7成的車禍都發生在街口或路口附近,因此想藉著執法行動,提升行人安全。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。