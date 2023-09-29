【灣區新聞】San Mateo警方採執法行動 兩小時票控32名沒禮讓行人司機（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

9月是行人安全月，San Mateo警方週三在兩個街口展開保障行人安全的執法行動，短短兩小時，就票控32名沒有讓先給行人過馬路的司機。

一名著上反光背心的警員，在斑馬線踏出一步，駛過的車沒有停下，電單車警員隨即跟上，並向司機發出告票。

San Mateo警方在社交媒體公開的片段顯示，警員在週三上午11時至下午1時期間展開的保障行人安全執法行動。

警方在B街夾7街，和Palm夾Hayward Ave兩個街口展開行動，警方表示，在兩小時的執法行動中，有111名司機有停車，讓行人優先過馬路，但有32名司機沒有停車讓先，因此收到告票。

警方還公開警員和其中一名被票控的司機的對話，警員問那名司機，是否有看到那名行人在斑馬線上，司機回答有看見，但不知道行人為何在那兒，於是警員回答因為行人想過馬路。

警方表示，市內7成的車禍都發生在街口或路口附近，因此想藉著執法行動，提升行人安全。

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