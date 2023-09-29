【灣區新聞】San Mateo警方拘4匪徒 涉嫌在Target偷走逾2千元商品（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

San Mateo警方拘捕4名匪徒，他們涉嫌在市內一間Target超市，偷走超過2千元的商品，而涉案車輛更是從舊金山（三藩市）偷回來。

警方表示，在9月25日早上約8點41分接獲一宗報告，指一名戴著面罩和背囊的男子，入到去Bridgepoint Parkway的一間Target超市，而他的同黨駕駛一架紅色Honda，停泊了在超市後門。

警員到場後拘留車上三名人士，分別為Richard Mark Morales Jr.、Jandre Pierre Blakely和Jacey Lynn Cummans，三人身上都有多宗拘捕令，並干犯毒品的相關罪行。

期間第四名涉案人Gerald Bennett Robinson Jr.戴著面罩在超市後門走出來，身上持有約2000元商品，他見狀立即回到去超市中，而警員就到前門包抄，並成功將他拘捕。

Robinson之後向警員聲稱，他吸食了芬太尼，案件其中兩人被送往醫院。

警員發現該架紅色Honda裝有假車牌，通知車主後先發現，該架是來自舊金山的偷車，而車主一直沒有報警。

警方特別提到，當四名疑犯得知他們不會被票控便獲釋，而是會被關押至監獄時，四人都表露失望，其中一人更曾經意圖傷害自己，並將自己的頭故意撞向警車上。

當局呼籲市民，遇到有組織的零售盜竊案時，千萬不要嘗試介入，而是保持安全距離，並致電911。

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