【灣區新聞】San Mateo警方拘4匪徒 涉嫌在Target偷走逾2千元商品（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

San Mateo警方拘捕4名匪徒,他們涉嫌在市內一間Target超市,偷走超過2千元的商品,而涉案車輛更是從舊金山(三藩市)偷回來。

警方表示,在9月25日早上約8點41分接獲一宗報告,指一名戴著面罩和背囊的男子,入到去Bridgepoint Parkway的一間Target超市,而他的同黨駕駛一架紅色Honda,停泊了在超市後門。

警員到場後拘留車上三名人士,分別為Richard Mark Morales Jr.、Jandre Pierre Blakely和Jacey Lynn Cummans,三人身上都有多宗拘捕令,並干犯毒品的相關罪行。

期間第四名涉案人Gerald Bennett Robinson Jr.戴著面罩在超市後門走出來,身上持有約2000元商品,他見狀立即回到去超市中,而警員就到前門包抄,並成功將他拘捕。

Robinson之後向警員聲稱,他吸食了芬太尼,案件其中兩人被送往醫院。

警員發現該架紅色Honda裝有假車牌,通知車主後先發現,該架是來自舊金山的偷車,而車主一直沒有報警。

警方特別提到,當四名疑犯得知他們不會被票控便獲釋,而是會被關押至監獄時,四人都表露失望,其中一人更曾經意圖傷害自己,並將自己的頭故意撞向警車上。

當局呼籲市民,遇到有組織的零售盜竊案時,千萬不要嘗試介入,而是保持安全距離,並致電911。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。