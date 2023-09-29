【財經新聞】原油價格飆漲及煉油廠進行保養 導致汽油價格上升

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著原油價格持續上升，以及煉油廠進行季節性保養，消費者在加油站需要付出的油價亦隨之升高。

根據The Daily Journal報導，加州週二普通無鉛汽油的平均價格為每加侖5.84元，較上個月每加侖5.25元的價格上漲了11%。

現時全國普通無鉛汽油的平均價格為每加侖3.84元，根據美國汽車協會（AAA）的數據，全國普通無鉛汽油的平均價格在一個月前大約為每加侖3.77美元。

AAA北加州發言人表示，汽油價格上升的原因是煉油廠進行保養，以及全球原油價格上漲有關，目前全球石油市場處於高位，徘徊在每桶90元左右。

自7月以來，沙地阿拉伯每天減產100萬桶，並於本月初決定將減產期限，延長至年底，而俄羅斯每月也減產30萬桶。

根據美聯社報道，減產導致全球石油供應下降，因而提高了價格，本月較早時，颶風季節亦嚴重影響煉油廠，滿足燃料需求的能力，導致價格上漲。

而加州的汽油預計將於10月底或11月初轉為較便宜的冬季配方，預期汽油價格將有所下降。

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