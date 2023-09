【財經新聞】原油價格飆漲及煉油廠進行保養 導致汽油價格上升

【KTSF 尹晉豪報導】

隨著原油價格持續上升,以及煉油廠進行季節性保養,消費者在加油站需要付出的油價亦隨之升高。

根據The Daily Journal報導,加州週二普通無鉛汽油的平均價格為每加侖5.84元,較上個月每加侖5.25元的價格上漲了11%。

現時全國普通無鉛汽油的平均價格為每加侖3.84元,根據美國汽車協會(AAA)的數據,全國普通無鉛汽油的平均價格在一個月前大約為每加侖3.77美元。

AAA北加州發言人表示,汽油價格上升的原因是煉油廠進行保養,以及全球原油價格上漲有關,目前全球石油市場處於高位,徘徊在每桶90元左右。

自7月以來,沙地阿拉伯每天減產100萬桶,並於本月初決定將減產期限,延長至年底,而俄羅斯每月也減產30萬桶。

根據美聯社報道,減產導致全球石油供應下降,因而提高了價格,本月較早時,颶風季節亦嚴重影響煉油廠,滿足燃料需求的能力,導致價格上漲。

而加州的汽油預計將於10月底或11月初轉為較便宜的冬季配方,預期汽油價格將有所下降。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。