【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Mateo警方拘捕一名男子,他涉嫌在公眾地方作出不雅行為。

警方指,涉案男子是32歲San Mateo居民Julian Vasquez。

一名女子9月26日中午,在Harbor View公園看到涉案男子在車上自慰,基於地點接近兒童遊樂場而報警。

警員之後在附近找到Vasquez,並將他拘捕。

警方表示,Vasquez聲稱,他在家中因為缺乏私隱,加上有個人需要,所以在公眾地方作出不雅行為。

警方亦發現他涉嫌曾經在Hillsdale購物商場的停車場,在車上作出同樣行為,但在警員到場前離開。

他因涉嫌露體被關押在縣監獄。

