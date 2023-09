【灣區新聞】舊金山藝術宮成汽車爆竊黑點

【KTSF 梁展穎報導】

舊金山(三藩市)的治安問題日益嚴重,就連熱門景點之一的舊金山藝術宮,亦都成為汽車爆竊的黑點。

幾天前一名居民目擊一位穿著黒衣風褸、戴口罩的男子,打爆一架車的車窗,然後在車內搜索,從影片中看到,賊人迅速拿走在車廂內的背囊,和乘客位置的物品,之後他跳上一架白色Audi,現場目擊的市民嘗試制止該私家車離去,但無效。

上個月,舊金山警察首長Bill Scott、地撿官謝安怡(Brooke Jenkins)和市參市Catherine Stefani舉行記者會,他們說,舊金山藝術宮已經成為汽車爆竊的黑點,他們對這些罪案已經到忍無可忍地步。

舊金山警方計劃增加更多警力,當中有便衣警員在內,巡邏多個地點,包括Alamo Square、九曲花街、舊金山藝術宮和漁人碼頭,此外,警方也計劃派出誘餌車,來令到賊人自投羅網。

另一方面,週四清晨4點35分,位於Mission區近Valencia街,兩名非洲裔男子用工具撬開鐵閘,闖入一棟樓宇,撬開信箱偷取信件和包裹,住戶發現後立即報警,但賊人已經逃之夭夭。

