【灣區新聞】舊金山藝術宮成汽車爆竊黑點

【KTSF 梁展穎報導】

舊金山（三藩市）的治安問題日益嚴重，就連熱門景點之一的舊金山藝術宮，亦都成為汽車爆竊的黑點。

幾天前一名居民目擊一位穿著黒衣風褸、戴口罩的男子，打爆一架車的車窗，然後在車內搜索，從影片中看到，賊人迅速拿走在車廂內的背囊，和乘客位置的物品，之後他跳上一架白色Audi，現場目擊的市民嘗試制止該私家車離去，但無效。

上個月，舊金山警察首長Bill Scott、地撿官謝安怡（Brooke Jenkins）和市參市Catherine Stefani舉行記者會，他們說，舊金山藝術宮已經成為汽車爆竊的黑點，他們對這些罪案已經到忍無可忍地步。

舊金山警方計劃增加更多警力，當中有便衣警員在內，巡邏多個地點，包括Alamo Square、九曲花街、舊金山藝術宮和漁人碼頭，此外，警方也計劃派出誘餌車，來令到賊人自投羅網。

另一方面，週四清晨4點35分，位於Mission區近Valencia街，兩名非洲裔男子用工具撬開鐵閘，闖入一棟樓宇，撬開信箱偷取信件和包裹，住戶發現後立即報警，但賊人已經逃之夭夭。

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