【全國新聞】紐約市下暴雨導致地鐵系統中斷 街道和高速公路水浸

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約市下暴雨導致地鐵系統中斷，街道和高速公路水浸，紐約市進入緊急狀態，美國東北部地區也受到洪水威脅。

國家氣象局指，紐約多處地方週四晚開始下雨，週五的雨勢最大，夜間部份地區降雨量高達5英寸，預計全日降雨量將高達7英寸，紐約市長宣佈全市進入緊急狀態。

紐約市長Eric Adams說︰「根據天氣狀況，我向紐約市發布緊急狀態令，所有紐約人現在要提高警覺和極度謹慎。」

洪水幾乎淹沒了整輛汽車，有車主要由警察從車內營救出來，交通陷入癱瘓，路上有司機要棄車而去。

在Brooklyn和其他地方，洪水湧入地鐵站內，見到洪水在地鐵站的牆壁好像瀑布一樣。

不止地鐵站，地鐵列車的車廂內也水浸，幾乎每條地鐵線路都有部份列車暫停、改道或延誤，當局敦促當地市民盡可能留在家裡。

洪水湧入拉瓜迪亞機場一個客運大樓，並由於機場的加油區積水，週五早上飛往拉瓜迪亞的航班短暫中斷，該機場大約4分之1的航班取消，而甘迺迪機場也有13%的航班取消。

洪水威脅現在衝擊美國東北部2500萬人，當局警告說，紐約、新澤西、康涅狄格與賓夕凡尼亞等州份的匯合地區，正面臨三級「中度」洪水風險，截至當地中午時間，尚未收到任何傷亡報告。

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