【全國新聞】紐約市下暴雨導致地鐵系統中斷 街道和高速公路水浸

【KTSF 朱慧琪報導】

紐約市下暴雨導致地鐵系統中斷,街道和高速公路水浸,紐約市進入緊急狀態,美國東北部地區也受到洪水威脅。

國家氣象局指,紐約多處地方週四晚開始下雨,週五的雨勢最大,夜間部份地區降雨量高達5英寸,預計全日降雨量將高達7英寸,紐約市長宣佈全市進入緊急狀態。

紐約市長Eric Adams說︰「根據天氣狀況,我向紐約市發布緊急狀態令,所有紐約人現在要提高警覺和極度謹慎。」

洪水幾乎淹沒了整輛汽車,有車主要由警察從車內營救出來,交通陷入癱瘓,路上有司機要棄車而去。

在Brooklyn和其他地方,洪水湧入地鐵站內,見到洪水在地鐵站的牆壁好像瀑布一樣。

不止地鐵站,地鐵列車的車廂內也水浸,幾乎每條地鐵線路都有部份列車暫停、改道或延誤,當局敦促當地市民盡可能留在家裡。

洪水湧入拉瓜迪亞機場一個客運大樓,並由於機場的加油區積水,週五早上飛往拉瓜迪亞的航班短暫中斷,該機場大約4分之1的航班取消,而甘迺迪機場也有13%的航班取消。

洪水威脅現在衝擊美國東北部2500萬人,當局警告說,紐約、新澤西、康涅狄格與賓夕凡尼亞等州份的匯合地區,正面臨三級「中度」洪水風險,截至當地中午時間,尚未收到任何傷亡報告。

