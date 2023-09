【KTSF 張麗月報導】

根據新法例,加州大型連鎖快餐店工人明年4月開始,最低工資時薪起碼要有20元。

州長紐森已經簽署了這項新法案生效,就是加州大型快餐店的工人,明年4月1日開始,最低工資時薪最少要有20元,新法例也設立一個「快餐業評議會」,這個評議會有權提高快餐業工人每年的薪資3.5%,直至2029年為止,這個加薪幅度也可以與平均的消費物價指數掛鉤,取其較低的加幅為準。

這項新法例適用於那些在全美有最少60間分店的快餐店,自己製造和出售麵包的店舖,就不受這項法例影響。

加州現時的工人最低工資時薪是15.5元,是全國最高,而加州快餐業工人現時的平均時薪是16.6元,也是全國最高之一。

