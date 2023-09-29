【科技新聞】有用戶投訴蘋果iPhone 15 Pro有過熱問題

September 29, 2023 新聞, 科技新聞, 熱點關注

【KTSF 梁展穎報導】

有用戶投訴新鮮熱辣出爐的蘋果iPhone 15 Pro有過熱的問題。

近日，很多人在社交媒體和蘋果客戶服務平台表示，iPhone 15 Pro手機有過熱問題，用戶透過手機殼也感覺到熱力，甚至熱到不能夠觸摸。

其中一位用戶在社交平台上投訴手機過熱，有2215個留言表示贊同，就連蘋果蘋果新聞網站9to5Mac的記者Ian Zelbo在X平台表示，他的iPhone 15 Pro Max在快速充電的時候會過熱而不能觸摸。

華爾街日報的記者Joanna Stern的測試也發現，iPhone 15 Pro Max的溫度可以高達華氏112度，在同一個測試中，iPhone 14 Pro Max亦可以達到類似的溫度。

在YouTube的科技平台Bulls Lab的測試也發現，蘋果這款新旗艦手機背部的溫度可高達華氏116度，科技分析家Ming-Chi Kuo指出，由於改變了設計，導致出現iPhone 15 Pro出現過熱的問題。

根據彭博的報導，蘋果客戶服務員收到很多相關的投訴，回應媒體查詢，蘋果的人員指示，他們瀏覽一個網頁，內容有說明如何處理手機過熱問題。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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