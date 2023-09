【科技新聞】有用戶投訴蘋果iPhone 15 Pro有過熱問題

【KTSF 梁展穎報導】

有用戶投訴新鮮熱辣出爐的蘋果iPhone 15 Pro有過熱的問題。

近日,很多人在社交媒體和蘋果客戶服務平台表示,iPhone 15 Pro手機有過熱問題,用戶透過手機殼也感覺到熱力,甚至熱到不能夠觸摸。

其中一位用戶在社交平台上投訴手機過熱,有2215個留言表示贊同,就連蘋果蘋果新聞網站9to5Mac的記者Ian Zelbo在X平台表示,他的iPhone 15 Pro Max在快速充電的時候會過熱而不能觸摸。

華爾街日報的記者Joanna Stern的測試也發現,iPhone 15 Pro Max的溫度可以高達華氏112度,在同一個測試中,iPhone 14 Pro Max亦可以達到類似的溫度。

在YouTube的科技平台Bulls Lab的測試也發現,蘋果這款新旗艦手機背部的溫度可高達華氏116度,科技分析家Ming-Chi Kuo指出,由於改變了設計,導致出現iPhone 15 Pro出現過熱的問題。

根據彭博的報導,蘋果客戶服務員收到很多相關的投訴,回應媒體查詢,蘋果的人員指示,他們瀏覽一個網頁,內容有說明如何處理手機過熱問題。

