【全國新聞】白宮與國會兩黨仍未談妥撥款開支法案 聯邦政府有機會停擺

September 29, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

現時距離10月1日新財政年度開始只有大概兩天時間，但至今白宮與國會兩黨就新年度的撥款開支法案仍未談妥，臨時撥款議案也難產，情況看來，有機會出現聯邦政府停擺。

國會眾議院正在審議包括國防等項目在內的12項開支法案，以支付各個聯邦政府機構的運作，由於時間不夠，參議院兩黨提出一個臨時撥款議案，等聯邦政府可以支持到11月17號，令眾議院有時間繼續拉扯，而聯邦政府不用在本星期六經費用盡而停擺。

但國會眾議長麥卡錫拒絕了參議院的議案，主導眾議院的共和黨人目前努力謀求通過當中四項開支法案，讓聯邦政府某些部門有錢運作，從而爭取更多共和黨眾議員支持眾議院提出的一項簡稱“CR”的臨時延續撥款決議，同時加強美墨邊界的安全。

麥卡錫與共和黨團週四早上舉行閉門會議，他相信會在週末有解決方案，但其他議員就表示憂慮，因為有消息指，週四早上的閉門談判並不和氣，麥卡錫同佛州眾議員Matt Gaetz在會中針鋒相對，當中涉及私人恩怨。

消息指，Matt Gaetz就極保守派勢力收了錢在網上攻擊他的事，而對麥卡錫對質，麥卡錫否認，但最後Mat Gaetz憤怒離場，這些指節更加不利本來已經困難的談判。

目前眾議院共和黨內，有49名屬於自由黨團的強硬保守派人士，及特朗普支持者，堅持在新一年度開支法案裡面，必須大幅削減公共福利項目開支，否則他們不會通過撥款法案，就算令政府停擺都在所不惜。

麥卡錫手上沒有足夠的票數，無法克服自由黨團的障礙，除非民主黨人伸出援手。

但眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries已經表明，民主黨人不支持共和黨人提出的「CR」臨時撥款法案，CR是Continuing Resolution的縮寫，他促請麥卡錫盡快表決通過參議院兩黨妥協版本的臨時撥款議案，令政府可以繼續營運。

Jeffries又讚揚參議院版本的臨時撥款法案不包含任何極端政策的條款，當中也包括美國提供額外援助給烏克蘭，以及對災難救援的撥款。

兩黨都有議員指，當前這場預算開支爭拗完全是政治把戲。

聯邦政府如果停擺，會影響糧食援助計劃、聯邦資助的學前教育、聯邦的大學補助金和貸款、食物安全檢查、國家公園等都會暫停服務，只有部份必要的聯邦服務維持營運，而政府一旦停擺，美國政府的信用也會遭受重大的衝擊。

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