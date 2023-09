【全國新聞】范士丹離世 紐森任命接替人選出現尷尬情況

【KTSF 萬若全報導】

聯邦參議員范士丹在過世前,州長紐森已經承諾會任命一位非洲裔女性來接替范士丹未完成的任期,但現在出現了一個尷尬的情況。

范士丹去世,州長紐森有權任命她在參議院議席的繼任者,紐森曾表示,如果范士丹不能完成任期,他會任命一名非洲裔女性去接替,但自從紐森做出這項承諾後,范士丹便宣布她將在明年任期結束時退休。

幾位知名的民主黨人宣布,將在明年選舉競選范士丹留下的職位,這等如挑戰紐森的決定。

而紐森這個決定,是因為2020年,加州聯邦參議員賀錦麗當選副總統,紐森任命拉美裔的Alex Padilla接替她,當時引起了一些強烈反對,因為參議院失去了唯一的黑人女性參議員。

紐森試圖透過承諾任命一名黑人女性取代范士丹,來彌補這一問題。

目前三位有興趣競選這個職位,而又呼聲高的人當中,只有代表奧克蘭的聯邦眾議員Barbara Lee是非洲裔女性。

但沒想到民調顯示,Lee落後了兩名對手,南加州的Katie Porter和Adam Schiff。

紐森最近在一個電視訪談中說,他還是會任命非洲裔女性來接替范士丹的席位,但是這只是「臨時任命」,這名人士不會參與競選,州長對她的任命頗具「看守」性質。

對此,Barbara Lee非常不以為然,認為紐森這種想法是對全國無數非洲裔女性的侮辱,她們的支持讓民主黨在一次又一次的選舉中獲勝,不只Lee,加州多位知名女性政客都表明,對’看守人’不感興趣。

另一方面,各界也關注范士丹在司法委員會的席位未來何去何從,如果民主黨失去了這一席位,便將失去司法委員會多數派,因此而不能通過拜登總統的聯邦法官提名。

共和黨人就表示,他們將阻止民主黨人替換范士丹。

