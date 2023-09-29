【灣區新聞】范士丹與華裔社區有深厚淵源 華社領袖談其貢獻

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代表加州的聯邦參議員范士丹，與舊金山（三藩市）的華裔社區有深厚的淵源，本台訪問了兩名認識范士丹半個世紀的華裔社區領袖，在他們心目中，范士丹一生最大的成就是什麼。

范士丹多年好友李焯宗（Mel Lee）說︰「很震驚，我們都曉得她生病，但不至於這樣突然的離世。」

快87歲的李焯宗認識范士丹50多年，最初是1969年，范士丹競選舊金山市參事的時候，邀請李焯宗做她的共同競選經理，李焯宗當時一度婉拒，因為有其他華裔參選，但范士丹一再懇求他。

李焯宗說︰「翌日她同一時間打電話給我，她說我需要，我需要你，做我的選舉共同主席。」

兩人的友誼就從那個時候開始，李焯宗是律師，90年代曾陪同范士丹到訪中國，去過香港和上海，在北京受到時任中國國務院總理朱鎔基的接待。

李焯宗說︰「我相信若沒有范士丹，兩國關係不會如此緊密，因為她的努力，她致力促進兩國的關係，她認識到中國是重要的國家。」

與李焯宗同時期認識范士丹的安老自助處行政總裁鍾月娟表示，1978年市參事Harvey Milk及市長George Moscone遇刺身亡，范士丹臨危受命，擔任市參議會主席，然後執掌市長的職位。

鍾月娟說︰「那幾年是很危急的時期，她是第一位女性市參事做我們的市長，我覺得她做市長之後，舊金山的進展很好，代表她是很有能力的領袖。」

鍾月娟表示，范士丹很支持長者服務，她特別提到范士丹對興建邵逸夫爵士夫人中心所作出的貢獻。

鍾月娟說︰「當時她做市長，以及當時的市參議會主席，在找尋一塊地讓我們興建邵逸夫爵士夫人中心，終於由范士丹促成用一年一元，讓我們使用Broadway隧道頂的一幅地做我們的那塊地，我們的老人家住在那裡，都很感謝她。」

而在朋友心目中，這名在政壇舉足輕重的人物是怎樣的人。

鍾月娟說︰「她是個真誠和關心別人的人。」

鍾月娟說︰「范士丹90歲都是我們的議員，很多人說她為什麼不早點退休，但一個這樣成功的議員，幫到加州、舊金山，和我們的居民這樣多，一直以來我們都很感謝范士丹，為我們人民服務，很成功的一個議員。」

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