【灣區新聞】范士丹與華裔社區有深厚淵源 華社領袖談其貢獻

代表加州的聯邦參議員范士丹,與舊金山(三藩市)的華裔社區有深厚的淵源,本台訪問了兩名認識范士丹半個世紀的華裔社區領袖,在他們心目中,范士丹一生最大的成就是什麼。

范士丹多年好友李焯宗(Mel Lee)說︰「很震驚,我們都曉得她生病,但不至於這樣突然的離世。」

快87歲的李焯宗認識范士丹50多年,最初是1969年,范士丹競選舊金山市參事的時候,邀請李焯宗做她的共同競選經理,李焯宗當時一度婉拒,因為有其他華裔參選,但范士丹一再懇求他。

李焯宗說︰「翌日她同一時間打電話給我,她說我需要,我需要你,做我的選舉共同主席。」

兩人的友誼就從那個時候開始,李焯宗是律師,90年代曾陪同范士丹到訪中國,去過香港和上海,在北京受到時任中國國務院總理朱鎔基的接待。

李焯宗說︰「我相信若沒有范士丹,兩國關係不會如此緊密,因為她的努力,她致力促進兩國的關係,她認識到中國是重要的國家。」

與李焯宗同時期認識范士丹的安老自助處行政總裁鍾月娟表示,1978年市參事Harvey Milk及市長George Moscone遇刺身亡,范士丹臨危受命,擔任市參議會主席,然後執掌市長的職位。

鍾月娟說︰「那幾年是很危急的時期,她是第一位女性市參事做我們的市長,我覺得她做市長之後,舊金山的進展很好,代表她是很有能力的領袖。」

鍾月娟表示,范士丹很支持長者服務,她特別提到范士丹對興建邵逸夫爵士夫人中心所作出的貢獻。

鍾月娟說︰「當時她做市長,以及當時的市參議會主席,在找尋一塊地讓我們興建邵逸夫爵士夫人中心,終於由范士丹促成用一年一元,讓我們使用Broadway隧道頂的一幅地做我們的那塊地,我們的老人家住在那裡,都很感謝她。」

而在朋友心目中,這名在政壇舉足輕重的人物是怎樣的人。

鍾月娟說︰「她是個真誠和關心別人的人。」

鍾月娟說︰「范士丹90歲都是我們的議員,很多人說她為什麼不早點退休,但一個這樣成功的議員,幫到加州、舊金山,和我們的居民這樣多,一直以來我們都很感謝范士丹,為我們人民服務,很成功的一個議員。」

