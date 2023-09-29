【全國新聞】聯邦參議員范士丹政治生涯回顧

【KTSF 張麗月報導】

聯邦參議員范士丹週四晚離世，享年90歲，有關她的生平事蹟，讓我們來回顧一下。

范士丹畢業於史丹福大學，在政壇上扶搖直上，她的從政生涯開始於1960年，當年的州長Pat Brown引薦她加入「加州女性假釋委員會」，九年後當選舊金山（三藩市）市參事，期間兩度競逐舊金山市長職位，但不成功。

到1978年獲選為舊金山市參議會主席，由於當時的市長George Moscone遭暗殺，當時作為市參議會主席的范士丹，於是接替做代理市長。

范士丹當年向媒體公佈George Moscone被暗殺的消息後，令她一鳴驚人，各個市參事其後也表決通過推舉范士丹做舊金山市長，也令范士丹成為舊金山歷來第一位女市長，期間她爭取到聯邦撥款，去整頓舊金山的纜車系統，以及支持同志婚姻。

范士丹當年在全國民主黨政治中也是冒起的新星，在八十年代時，她是民主黨代表大會的主要演講者。

到了1990年，范士丹競選加州州長落敗，在兩年後的特別選舉中，她當選聯邦參議員，成為加州第一位女性聯邦參議員。

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