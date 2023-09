【全國新聞】聯邦參議員范士丹政治生涯回顧

【KTSF 張麗月報導】

聯邦參議員范士丹週四晚離世,享年90歲,有關她的生平事蹟,讓我們來回顧一下。

范士丹畢業於史丹福大學,在政壇上扶搖直上,她的從政生涯開始於1960年,當年的州長Pat Brown引薦她加入「加州女性假釋委員會」,九年後當選舊金山(三藩市)市參事,期間兩度競逐舊金山市長職位,但不成功。

到1978年獲選為舊金山市參議會主席,由於當時的市長George Moscone遭暗殺,當時作為市參議會主席的范士丹,於是接替做代理市長。

范士丹當年向媒體公佈George Moscone被暗殺的消息後,令她一鳴驚人,各個市參事其後也表決通過推舉范士丹做舊金山市長,也令范士丹成為舊金山歷來第一位女市長,期間她爭取到聯邦撥款,去整頓舊金山的纜車系統,以及支持同志婚姻。

范士丹當年在全國民主黨政治中也是冒起的新星,在八十年代時,她是民主黨代表大會的主要演講者。

到了1990年,范士丹競選加州州長落敗,在兩年後的特別選舉中,她當選聯邦參議員,成為加州第一位女性聯邦參議員。

