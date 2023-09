【KTSF】

代表加州的聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)週四晚逝世,享年90歲,其辦公室週五證實有關消息。

范士丹的幕僚長James Sauls發聲明指,范士丹是於週四晚在首都華盛頓的家中逝世,她的離世對其致親,以至服務多年的加州民眾都是巨大的損失。

