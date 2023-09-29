【加州新聞】報告指2022年加州仇亞事件顯著下降（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

針對亞裔族群的仇恨犯罪在疫情期間達到高峰，並受到各層級的立法人員關注，加州在2022年就看到仇亞事件的顯著下降，來看這背後有哪些政策及法案的成效。

加州司法部在2022年度仇恨犯罪報告中記載通報涉及種族偏見的仇恨犯罪事件，整體上增加了11.4%，但針對亞裔族群的仇恨犯罪，通報案例就從2021年的247宗下降至140宗，也就是少了約四成。

仇亞事件自疫情期間，在全國達到高峰，一直到現在看到加州的通報案例大幅下降，是在許多不同領域、組織及社區人士的共同努力之下所得到的成果。

而在公共政策方面就可以看到，從最高階級的聯邦政府，到最熟悉不過的地方領袖，近年來是如何透過立法來防止仇恨犯罪的擴散。

拜登說︰「太多亞裔上街時心懷恐懼，早上起床時擔心自己與親人的安危，他們遭攻擊、責怪、當成代罪羔羊、被騷擾、遭言語攻擊、身體攻擊、殺害。」

這是總統拜登在2021年亞特蘭大按摩中心槍擊案發生後，對仇亞罪案的譴責聲明，該槍案總計造成八死一傷，其中四名死者為亞裔女性。

事發兩個月後，拜登也簽署跨黨派聯邦議員通過的《COVID-⁠19仇恨犯罪法》，旨在加強舉報仇恨犯罪，及增加對起訴仇恨犯罪的資源，並提高公眾對仇恨犯罪，尤其仇亞事件的意識。

民主黨聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）說︰「從（仇亞事件）一開始，我主導的國會亞太核心小組立即召開了記者會、發表聲明、開聽證會和致信，我們研擬了《COVID-19仇恨犯罪法》，最後由總統拜登簽署成為法例，它提供了更有力的仇恨犯罪起訴，以及更多的數據收集，因為到目前為止，我們收集仇恨犯罪數據的系統，非常非常地差。」

代表南加州的聯邦眾議員趙美心，是國會亞太核心小組CAPAC的主席，該委員會由跨黨派的亞太裔眾議員組成，並關心以及維護亞太裔族群在各個層面的權益。

趙美心指，現時委員會的成員們，最關注的是美中戰略競爭的惡化，將導致華裔，甚至亞裔人士在美國被仇恨犯罪針對。

但不只是在聯邦層級，有加州眾議員也反映了這樣的擔憂。

代表南灣矽谷一帶的加州眾議員羅達倫（Evan Low）說︰「我們擔心針對亞裔的攻擊，在與中國的競爭中，我們在這裡受到攻擊，我們擔心沒把政府跟人民區分，這就是為什麼我們需要發聲，我們在任何情況下都不會接受種族主義。」

羅達倫是加州議會亞太裔立法黨團的主席，他認為加州在打擊亞裔仇恨，以及提高對亞裔族群的重視，往往是領先全國的。

羅達倫說︰「目前沒有其他的州將農曆新年定為法定假日，我們通過了2千萬元公帑，用於支持社區組織，以及資助少數族裔媒體，我們要求畢業生必須接受關於亞裔族裔的教育，我們要求公司董事會中，有少數族裔和亞裔人士，我們做了很多，但還可以做得更多。」

代表舊金山選區的州眾議員丁右立（Phil Ting），也提及加州通過的《停止亞太裔仇恨》補助。

丁右立說︰「我認為過去這幾年，我們看到仇亞的增加，我非常自豪能夠領導一項預算案，為許多前線的社區團體募資，他們應對了仇亞，現在，我們已撥款超過兩億元給這些社區團體，有大有小，以在我們的社區建立基礎設施，我也正在制定一項仇恨犯罪法案，以確保每個執法機構都有仇恨犯罪政策，令人震驚的是並非所有機構都有。」

而這些提升亞裔能見度，以及有關打擊仇恨犯罪的州法例，也在地方層級看到配套。

東灣奧克蘭是灣區的三大城市之一，根據最新的2020年人口普查資訊，亞裔就至少佔市內人口的15%，大約是67,000多人。

奧克蘭市長盛桃（Sheng Tao）就表示，市內往往最受仇恨犯罪針對的族群，也是最脆弱的亞裔長者，除了州法例提供的框架，奧克蘭也推動自己的計劃。

盛桃說︰「在奧克蘭市，我們創建了社區大使計劃，大使可以用車護送長者，到其公寓或其他去處，但更重要的是，我們在宣揚他們的故事，告訴他們，『我們正視在發生的事，你是重要的』，不僅如此，我們還有積極主動的作為。」

從上到下的立法者及領導人，都深刻了解仇恨犯罪對社區所帶來的威脅及傷害，也知道偏見與仇恨不是一夜之間可以解決的，所以透過各種長短期計劃，強化執法人員打擊仇恨犯罪能力、提供第一線人員所需的資源、加強多元化及包容性的教育，以及提升亞裔的能見度及代表性，降低仇亞事件的發生，也還給民眾一個安全的社區。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。