【灣區新聞】101公路San Carlos至紅木城之間路段兩個週末將局部封閉（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

中半島101號公路San Carlos至Redwood City之間的一段路因兩個週末有施工工程,將會局部封閉。

由於101公路Redwood City一段的Cordilleras Creek橋有重建工程,加州運輸部(Caltrans)計劃兩個週未,分別關閉101公路北行和南行。

首先在本週末由週五晚10時起至週一清晨5時,當局將關閉101號公路南行方向,介乎San Carlos Brittan Ave和Redwood City Whipple Ave之間的路段,以進行Cordilleras Creek橋的施工工程,建議民眾本週未避免使用101號公路前往南灣,如必須前往就要改道行駛。

而13日週五晚10時起至16日週一清晨5時,101號公路同一路段的北行線往舊金山方向將全線封閉,民眾屆時也要改道。

