【全國新聞】聯邦政府如被迫停擺 社會大眾也會受影響

【KTSF 朱慧琪報導】

如果國會未能在本週末之前通過臨時撥款法案，聯邦政府將被迫停擺，美國各界社會大眾也會受影響。

如果國會在本星期六之前無法達成臨時的聯邦政府撥款協議，被視為「非必要」的聯邦活動將停止，雖然近400萬聯邦員工中一些人將繼續工作，但其他人則會處於休假狀態，而兩者都暫時沒有工資，—直到停擺結束。

美國政府僱員聯合會主席Everett Kelley說︰「一週沒有薪水會很慘，我是說大家都在掙扎。」

2019年聯邦政府停擺期間，數百名TSA機場安檢員工被迫休假，當中許多人是必須另謀生計。

TSA 首席運輸安全官員說︰「視乎停罷的時間長短，會有一些人無法上班。」

短期內，TSA安檢員工減少，可能意味著排隊等候安檢的人龍會更長，從長遠來看，可能會出現更多的旅行麻煩。

聯邦運輸局長布提捷說︰「它阻止了我們培訓和僱用航管員，意味著未來會有更多的短缺、更多的中斷與更多的潛在干擾。」

如果大家近期的出行目的地是國家公園，或者是由聯邦營運的博物館，這就有可能不能進入，原因是設施被迫關閉，同時，食品、空氣、水和工作場所的安全，也可能受到打擊。

負責維護保護的機構，例如職業安全局（OSHA）、食品及藥物管理局（FDA）和環保局（EPA），則將會暫停行動。

而依賴房屋或食品援助的人，或者是學生貸款等，聯邦援助的人可能會受到干擾。

政府停擺同時也讓美國的信用面臨風險，因為評級機構正在考慮投資美國政府是否仍然是安全的選擇。

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