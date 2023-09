【全國新聞】聯邦政府如被迫停擺 社會大眾也會受影響

【KTSF 朱慧琪報導】

如果國會未能在本週末之前通過臨時撥款法案,聯邦政府將被迫停擺,美國各界社會大眾也會受影響。

如果國會在本星期六之前無法達成臨時的聯邦政府撥款協議,被視為「非必要」的聯邦活動將停止,雖然近400萬聯邦員工中一些人將繼續工作,但其他人則會處於休假狀態,而兩者都暫時沒有工資,—直到停擺結束。

美國政府僱員聯合會主席Everett Kelley說︰「一週沒有薪水會很慘,我是說大家都在掙扎。」

2019年聯邦政府停擺期間,數百名TSA機場安檢員工被迫休假,當中許多人是必須另謀生計。

TSA 首席運輸安全官員說︰「視乎停罷的時間長短,會有一些人無法上班。」

短期內,TSA安檢員工減少,可能意味著排隊等候安檢的人龍會更長,從長遠來看,可能會出現更多的旅行麻煩。

聯邦運輸局長布提捷說︰「它阻止了我們培訓和僱用航管員,意味著未來會有更多的短缺、更多的中斷與更多的潛在干擾。」

如果大家近期的出行目的地是國家公園,或者是由聯邦營運的博物館,這就有可能不能進入,原因是設施被迫關閉,同時,食品、空氣、水和工作場所的安全,也可能受到打擊。

負責維護保護的機構,例如職業安全局(OSHA)、食品及藥物管理局(FDA)和環保局(EPA),則將會暫停行動。

而依賴房屋或食品援助的人,或者是學生貸款等,聯邦援助的人可能會受到干擾。

政府停擺同時也讓美國的信用面臨風險,因為評級機構正在考慮投資美國政府是否仍然是安全的選擇。

