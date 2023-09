【KTSF】

舊金山(三藩市)肖化區發生持槍入屋事件。

根據警方,事發在週二早上約10點10分Thomas Avenue 2100號路段,2名男子進入受害人的車房,並用手槍威脅48歲的亞裔男受害人。

為了安全起見,受害人緊緊抓住車房門,在過程中,受害人有受傷,其後兩疑犯駕駛SUV離開。

警方指,受害人無生命危險,暫時沒有人被捕。

