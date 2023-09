【灣區新聞】舊金山中華總商會公布農曆新年活動 Muni推廣往華埠購物計劃（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)中華總商會公布來年的農曆新年活動,而Muni就推廣市民乘車前往華埠購物的計劃。

明年是龍年,舊金山中華總商會公布龍年一系列的農曆新年活動,活動跨橫1月尾至3月頭,當中就包括市內的生肖雕像、花市,籃球錦標賽、華埠小姐等活動,當中最重要的就是被評為世界十大遊行之一的農曆新年花車巡遊。

中華總商會表示,巡遊的申請現已開放,截止報名日期為10月31日。

而始於2021年的藝術項目Zodiac on Parade正召集藝術家,被選中的作品將會在市區景點擺放雕像。

當局表示,藝術家需要在10月11日之前電郵自己的作品,如果市民想了解更多,請瀏覽http://chineseparade.com。

另一方面,舊金山交通局鼓勵市民搭乘Muni到華埠購物,當局在網站發放不同的路線和華埠店舖資料,讓市民對華埠有更多的認識。

