【灣區新聞】舊金山一漢堡包店個半月內被爆竊兩次 店主望市府解決問題（視頻）

舊金山(三藩市)一間漢堡包店,在不到一個半月的時間內被人爆竊兩次,店主希望舊金山市府有能力的人可以站出來解決問題。

位於舊金山列治文區Balboa街245號的Uncle Boys漢堡包店,在今年8月8日凌晨被人爆竊,閉路電視拍到一名賊人完整地拿走玻璃放在旁邊,然後進入店舖,從收銀機中偷走了2千元現金。

另外,店舖亦有接近1,500元的維修損失費用,在事件發生後,店舖不再接受現金支付,亦都在店門前貼出告示向客人解釋。

在事件發生了一個半月後,9月20日,店舖再次被人爆竊,兩名賊人打爛玻璃進入店內,而今次可能已經由於沒有現金的關係,賊人只偷走了一個價值數百元的喇叭就走了。

菲律賓裔的店主John Espejo表示,從2009年在此開業至今,店舖曾被爆竊5次,全部都是疫情之後發生,John表示,已在眾籌平台Gofundme發起眾籌,讓他可以安裝鐵閘。

John說︰「現在我打算只是把木板保留在那裡,我擔心如果我再次把木換成玻璃,有人會再次打破它,所以直到我們有鐵閘之前,我想這裏只會是一扇木門。」

他表示,如果再沒有人阻止,情況會繼續惡化下去。

John說︰「你知道的,我覺得我們現在別無選擇,這些竊賊和強盜會變得越來越大膽,或許不偷偷入來,日後直接用槍指著我們的臉,然後拿走現金,我認為現在最好不要現金,直到市政府和警察解決了問題。」

他促請舊金山市府正視問題,有能力的人要站出來。

John說︰「小商業是美國的支柱,但美國的這支柱,正因這些爆竊和搶劫而斷裂中,所以請做一些事情,我們希望你們能盡快解決這個問題。」

