【灣區新聞】舊金山一漢堡包店個半月內被爆竊兩次 店主望市府解決問題（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）一間漢堡包店，在不到一個半月的時間內被人爆竊兩次，店主希望舊金山市府有能力的人可以站出來解決問題。

位於舊金山列治文區Balboa街245號的Uncle Boys漢堡包店，在今年8月8日凌晨被人爆竊，閉路電視拍到一名賊人完整地拿走玻璃放在旁邊，然後進入店舖，從收銀機中偷走了2千元現金。

另外，店舖亦有接近1,500元的維修損失費用，在事件發生後，店舖不再接受現金支付，亦都在店門前貼出告示向客人解釋。

在事件發生了一個半月後，9月20日，店舖再次被人爆竊，兩名賊人打爛玻璃進入店內，而今次可能已經由於沒有現金的關係，賊人只偷走了一個價值數百元的喇叭就走了。

菲律賓裔的店主John Espejo表示，從2009年在此開業至今，店舖曾被爆竊5次，全部都是疫情之後發生，John表示，已在眾籌平台Gofundme發起眾籌，讓他可以安裝鐵閘。

John說︰「現在我打算只是把木板保留在那裡，我擔心如果我再次把木換成玻璃，有人會再次打破它，所以直到我們有鐵閘之前，我想這裏只會是一扇木門。」

他表示，如果再沒有人阻止，情況會繼續惡化下去。

John說︰「你知道的，我覺得我們現在別無選擇，這些竊賊和強盜會變得越來越大膽，或許不偷偷入來，日後直接用槍指著我們的臉，然後拿走現金，我認為現在最好不要現金，直到市政府和警察解決了問題。」

他促請舊金山市府正視問題，有能力的人要站出來。

John說︰「小商業是美國的支柱，但美國的這支柱，正因這些爆竊和搶劫而斷裂中，所以請做一些事情，我們希望你們能盡快解決這個問題。」

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