Santa Clara縣稅收處公佈127個企業及民眾留在縣府未領取的費用總計達89,017元,最後認領日期為今年的11月11日。

據稅收處所提供的名單,這個名單上的企業及民眾,有些長達三年還沒有從縣信託基金認領現金,其他金額就包括重複或多付費用、費用調整、失聯或停業等各種其他因素。

Santa Clara縣稅收處呼籲民眾可以上畫面上的網站查詢,自己是否為未領取款項的主人,網址:www.sccdtac.org/unclaimedmonies

