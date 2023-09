【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕一名男子,涉嫌在駕駛時向另一名司機展示手槍,警方之後在他家中起出一大批槍械。

警方指,31歲聖荷西居民Manuel Valdez,8月15日在Senter Road夾Umbarger Road駕駛時,和另一名司機發生爭執,事主表示,疑犯當時向他展示一支手槍。

警方在調查後發現,疑犯被禁止持有槍械,在取得手令後在疑犯家中將他拘捕,並起出多支鬼槍,包括突擊步槍和手槍、子彈、彈匣、滅聲器、3D打印機、避彈衣和槍械零件。

疑犯涉及多項槍械相關重罪,被關押在Santa Clara縣監獄。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。