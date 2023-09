【全國新聞】上百青少年費城附近到處搶掠 警拘至少52人

【KTSF 朱慧琪報導】

週二晚有上百個青少年,在費城附近的一個城市到處搶掠,由高端品牌至藥房都被洗劫一空,警方至今拘補了至少52人。

週二晚在費城附近的Center市,幾間商店遭到破壞,當地警方透露,搶劫在週二晚7時58分最先在一間Footlocker鞋店發生,商店的玻璃被打破,運動鞋散落一地,之後更多的搶劫案接連發生。

之後輪到Lululemon一間商店被洗劫一空,見到商品散落一地,在幾分鐘後,有人看到匪徒闖入一間蘋果店,另外一些匪徒則闖入一間賣酒商店。

費城臨時警察局長John Stanford說︰「本市人人都會很生氣,這些商店的顧客都應憤怒。」

在近一百人參與搶劫中,警方至少已逮捕52人,其中包括三名青少年,警方預計會逮捕更多人。

在搶劫事件發生之前,有民眾和平集會,抗議法庭週二決定撤銷對費城前警官Mark Dial的所有控罪,Dial涉嫌在上個月在停車場開槍打死人。

Stanford表示,相信搶劫者的動機,與前警員Dial案件無關。

Stanford說︰「搶掠與抗議活動無關,今晚有一群投機份子乘機犯罪。」

