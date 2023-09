【全國新聞】佛州幸運兒終現身領Mega Million 16億頭獎獎金

【KTSF 朱慧琪報導】

美國史上第三大的獎金、8月開獎的16億美元Mega Million頭獎,週三終於有人認領獎金。

相隔一個多月,16億美元Mega Million頭獎得獎者,週三終於領取獎金,幸運兒是在佛羅里達州Neptune海灘的雜貨店Publix超級市場購買。

彩票局官員表示,根據佛羅里達州的一項新法律,得獎者自9月25日領獎日起90日內可以保持匿名,當局亦沒有說明得獎者是一筆過領取獎金,還是分期領取年金,也沒有具體說明預計的一筆過的獎金金額。

在佛羅里達州,得獎者必須在攪珠開彩後60日內選擇一筆過領取獎金,如果選擇分30年領取,他們最多有180日的期限作決定,頭獎需繳納聯邦稅,不過佛羅里達並沒有州所得稅。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。