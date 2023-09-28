【全國新聞】佛州幸運兒終現身領Mega Million 16億頭獎獎金

【KTSF 朱慧琪報導】

美國史上第三大的獎金、8月開獎的16億美元Mega Million頭獎，週三終於有人認領獎金。

相隔一個多月，16億美元Mega Million頭獎得獎者，週三終於領取獎金，幸運兒是在佛羅里達州Neptune海灘的雜貨店Publix超級市場購買。

彩票局官員表示，根據佛羅里達州的一項新法律，得獎者自9月25日領獎日起90日內可以保持匿名，當局亦沒有說明得獎者是一筆過領取獎金，還是分期領取年金，也沒有具體說明預計的一筆過的獎金金額。

在佛羅里達州，得獎者必須在攪珠開彩後60日內選擇一筆過領取獎金，如果選擇分30年領取，他們最多有180日的期限作決定，頭獎需繳納聯邦稅，不過佛羅里達並沒有州所得稅。

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