【財經新聞】HP與HPE同意付1800萬和解被指辭退年老職員的集體訴訟

【KTSF 毛皓延報導】

科技公司HP及其分拆後的HPE.被指辭退年老職員的集體訴訟,兩間公司最終同意支付1800萬美元和解金,但在經過長達7年的法律訴訟後,原告人已經在案件有結果前離世。

根據The Mercury News的報導,案件要追溯到2012年,總部設於南灣Palo Alto的HP,被指當時開始實施一個以年輕人取代公司數千名年長員工的措施,訴訟指控時任HP行政總裁Meg Whitman,多次承認要將公司年輕化。

公司之後在2015年分拆成Hewlett Packard Enterprise(HPE),負責為企業提供不同軟件和服務,而HP就負責生產電腦和打印機。

訴訟指,這個削減人力的計劃,至少維持到2020年。

案件在聖荷西的聯邦區域法院審理,根據法庭文件,大約350名現職和前員工,會瓜分這筆1800萬的和解金,他們都是在2012年至2022年間,因為所謂的削減計劃,而在40歲或以上之齡被解僱,扣除律師費和行政費用,平均每人將獲得約5萬元。

案件的原告人Donna Forsyth原本在公司任職經理,工作了17年後在62歲時被解僱,她在長達7年的法律訴訟期間已經離世,兩間公司未有就訴訟作出回應,這項和解協議仍有待法庭批准。

矽谷另一間科技公司Google,在2019年亦因一宗同類訴訟,而同意支付1100萬元的和解金。

訴訟指,Google在2007至2013年間的員工規模擴大,但就拒絕對40歲以上的人提供平等薪酬的就業機會,最終在和227名原告人達成和解時,否認有作出年齡歧視。

