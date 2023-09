【灣區新聞】曾在灣區兩托兒所工作男子 承認製作兒童色情物品囚25年

【KTSF】

一名在舊金山(三藩市)以及東灣Livermore的托兒所工作過的男子,承認製作、藏有、以及傳播兒童色情物品,法庭文件指出,被告曾偷拍以及觸摸他所照顧的女童,受害女童的年齡介乎3歲到6歲,聯邦法庭判被告入獄25年。

聯邦司法部指出,29歲被告Jace Wong是舊金山居民,他承認2021年3月開始,受僱於舊金山一間托兒所的時候,曾偷偷地在洗手間拍攝不只一個女童的生殖器官,案發時受害女童大約4歲到6歲,被告承認將照片和錄影片段在網上群組以及私人訊息發布。

法庭文件記載被告和一名臥底探員在社交網站的對話,講到他所偷拍的女童,內容非常露骨。

另外,被告在認罪協議中也承認,2019年8月到2020年12月期間,在Livermore另一間托兒所工作期間,偷拍他所照顧的兒童,並且把錄影片段和照片上載到暗網,受害女童只有3到4歲。

司法部發言人引述法庭文件指出,被告承認在片段中,曾用手觸摸女童的私處,被告也承認藏有並流傳其他兒童色情物品,包括兒童被性虐待。

被告在傳送色情物品給一個臥底探員之後被捕,2021年4月被拘留,聯邦法官本星期判被告入獄25年,以及賠償受害人,刑滿出獄後需要15年監守行為。

判刑的文件提到,法庭建議監獄當局將被告安排在Dublin聯邦女子監獄服刑,司法部發言人表示,被告聲稱自己是跨性別人士。

