【灣區新聞】曾在灣區兩托兒所工作男子 承認製作兒童色情物品囚25年

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一名在舊金山（三藩市）以及東灣Livermore的托兒所工作過的男子，承認製作、藏有、以及傳播兒童色情物品，法庭文件指出，被告曾偷拍以及觸摸他所照顧的女童，受害女童的年齡介乎3歲到6歲，聯邦法庭判被告入獄25年。

聯邦司法部指出，29歲被告Jace Wong是舊金山居民，他承認2021年3月開始，受僱於舊金山一間托兒所的時候，曾偷偷地在洗手間拍攝不只一個女童的生殖器官，案發時受害女童大約4歲到6歲，被告承認將照片和錄影片段在網上群組以及私人訊息發布。

法庭文件記載被告和一名臥底探員在社交網站的對話，講到他所偷拍的女童，內容非常露骨。

另外，被告在認罪協議中也承認，2019年8月到2020年12月期間，在Livermore另一間托兒所工作期間，偷拍他所照顧的兒童，並且把錄影片段和照片上載到暗網，受害女童只有3到4歲。

司法部發言人引述法庭文件指出，被告承認在片段中，曾用手觸摸女童的私處，被告也承認藏有並流傳其他兒童色情物品，包括兒童被性虐待。

被告在傳送色情物品給一個臥底探員之後被捕，2021年4月被拘留，聯邦法官本星期判被告入獄25年，以及賠償受害人，刑滿出獄後需要15年監守行為。

判刑的文件提到，法庭建議監獄當局將被告安排在Dublin聯邦女子監獄服刑，司法部發言人表示，被告聲稱自己是跨性別人士。

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