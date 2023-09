【市府有約】南灣Fremont聯合高中校區總監談校區面臨的挑戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

族裔研究課程(ethnic studies)在兩年後將成為加州公立高中的必修課程,位於南灣的Fremont聯合高中校區今年率先啟動領航計畫,新增族裔研究在九年級新生的課程中,本集的《市府有約》,為您訪問校區總監Graham Clark,了解這項課程的詳情,並探討該校區所面臨到的挑戰。

Fremont聯合高中校區辦公大樓2021年落成啟用,是灣區極罕見擁有豪華大樓的校區,最大的特色是這面百年歷史牆,紀錄校區一路走來的重要里程碑,這個校區其實跟Fremont市一點關係都沒有,卻經常有人搞錯。

Fremont聯合高中校區總監Clark說:「你知道實際上有Fremont聯合校區,那是在Fremont市,所以我們經常碰到人們搞混了,我們是Fremont聯合高中校區,這代表我們是只有高中的校區,我想我們被命名為Fremont聯合校區,是因為我們的旗艦學校Fremont高中是位於Fremont Ave上。」

Fremont高中聯合校區主要位於Sunnyvale市和Cupertino市,但也涵蓋幾個周邊城市,校區轄下共五間學校,歷史最久的是今年邁入一百年的Fremont高中,另外還有omestead高中、Monta Vista高中、Lynbrook高中,以及Cupertino高中。

隨著學校的開學,校區正在推動兩項重要的新課程,其中一個是加州州長紐森極力鼓吹的族裔研究課。

Clark說:「我們今年有一個重要倡議,我們增加了一兩項必修課程,這些是今年的領航倡議,不過將來將會成為必修,其中一個稱為族裔研究,將是九年級新生課程,另外還有健康教育,這將是兩個學期的配對課程。」

灣區是多元族裔融合的社區,經過了疫情期間出現仇亞暴力,隨後引發反仇亞浪潮,族裔研究課程顯得至關重要。

Clark說:「我認為族裔研究背後主要的用意,就是要幫助教育學生關於文化,以及存在於我們社區的族裔,這是個嚴肅的課程,有一個很好的教學例子,一個老師教學生看出窗外,會看到不同的族裔,但學生們被教導說在本校,你可以學習到不同的文化。」

Fremont高中聯合校區,儘管轄下有多家明星學校,跟其他校區相比,也同樣面臨嚴峻的挑戰。

Clark說:「這的確是事實,我們有幸擁有五間頂尖高中,我們引以為豪,學生和教職員都很努力,我們目前的挑戰就是收生下降,我們校區2018年有1萬1千個學生,現在卻掉到只剩9,400個學生,但是我們未來兩年預測收生還會再減少。」

該校區有一半亞裔學生,而且很多亞裔家長都希望自己的孩子能到這裡就學,因此聽到這個收生人數的數據,頗讓人吃驚。

是甚麼原因導致收生下降呢?Clark說:「原因我認為是整個加州的問題,也是整個縣的問題,我們處於聖塔克拉拉縣,他們也面臨同樣問題,但是我認為最主要的是出生率降低,家庭的兒童數量減少,人們也比較晚才生育,還有在加州的另一個問題是,加州多年來都是人們遷移來的地方,但史上第一次有更多人想離開加州,所以人口減少。」

在過去的經驗中,好學區總是吸引許多注重教育的家長,以及投資房地產的人士,這個多間明星高中所在的校區,學區這麼好,應該會吸引很多人想搬進來,不過問題並非那麼簡單。

Clark說:「我認為確實有很多人有興趣遷入,但困難的是有時沒有那麼多房產可買,房屋交易並不多見。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。