【市府有約】南灣Fremont聯合高中校區總監談校區面臨的挑戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

族裔研究課程（ethnic studies）在兩年後將成為加州公立高中的必修課程，位於南灣的Fremont聯合高中校區今年率先啟動領航計畫，新增族裔研究在九年級新生的課程中，本集的《市府有約》，為您訪問校區總監Graham Clark，了解這項課程的詳情，並探討該校區所面臨到的挑戰。

Fremont聯合高中校區辦公大樓2021年落成啟用，是灣區極罕見擁有豪華大樓的校區，最大的特色是這面百年歷史牆，紀錄校區一路走來的重要里程碑，這個校區其實跟Fremont市一點關係都沒有，卻經常有人搞錯。

Fremont聯合高中校區總監Clark說：「你知道實際上有Fremont聯合校區，那是在Fremont市，所以我們經常碰到人們搞混了，我們是Fremont聯合高中校區，這代表我們是只有高中的校區，我想我們被命名為Fremont聯合校區，是因為我們的旗艦學校Fremont高中是位於Fremont Ave上。」

Fremont高中聯合校區主要位於Sunnyvale市和Cupertino市，但也涵蓋幾個周邊城市，校區轄下共五間學校，歷史最久的是今年邁入一百年的Fremont高中，另外還有omestead高中、Monta Vista高中、Lynbrook高中，以及Cupertino高中。

隨著學校的開學，校區正在推動兩項重要的新課程，其中一個是加州州長紐森極力鼓吹的族裔研究課。

Clark說：「我們今年有一個重要倡議，我們增加了一兩項必修課程，這些是今年的領航倡議，不過將來將會成為必修，其中一個稱為族裔研究，將是九年級新生課程，另外還有健康教育，這將是兩個學期的配對課程。」

灣區是多元族裔融合的社區，經過了疫情期間出現仇亞暴力，隨後引發反仇亞浪潮，族裔研究課程顯得至關重要。

Clark說：「我認為族裔研究背後主要的用意，就是要幫助教育學生關於文化，以及存在於我們社區的族裔，這是個嚴肅的課程，有一個很好的教學例子，一個老師教學生看出窗外，會看到不同的族裔，但學生們被教導說在本校，你可以學習到不同的文化。」

Fremont高中聯合校區，儘管轄下有多家明星學校，跟其他校區相比，也同樣面臨嚴峻的挑戰。

Clark說：「這的確是事實，我們有幸擁有五間頂尖高中，我們引以為豪，學生和教職員都很努力，我們目前的挑戰就是收生下降，我們校區2018年有1萬1千個學生，現在卻掉到只剩9,400個學生，但是我們未來兩年預測收生還會再減少。」

該校區有一半亞裔學生，而且很多亞裔家長都希望自己的孩子能到這裡就學，因此聽到這個收生人數的數據，頗讓人吃驚。

是甚麼原因導致收生下降呢？Clark說：「原因我認為是整個加州的問題，也是整個縣的問題，我們處於聖塔克拉拉縣，他們也面臨同樣問題，但是我認為最主要的是出生率降低，家庭的兒童數量減少，人們也比較晚才生育，還有在加州的另一個問題是，加州多年來都是人們遷移來的地方，但史上第一次有更多人想離開加州，所以人口減少。」

在過去的經驗中，好學區總是吸引許多注重教育的家長，以及投資房地產的人士，這個多間明星高中所在的校區，學區這麼好，應該會吸引很多人想搬進來，不過問題並非那麼簡單。

Clark說：「我認為確實有很多人有興趣遷入，但困難的是有時沒有那麼多房產可買，房屋交易並不多見。」

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