【有線新聞】

路透社報道,美國國務院早前被中國黑客盜取了6萬封電郵。

國務院資訊科技部官員向參議員匯報電郵被盜情況,有參議員的職員透露,國務院有10個微軟電郵帳戶被入侵,9人負責東亞及太平洋事務,餘下一人負責歐洲事務,共有6萬封電郵被盜。

官員稱國務院事後提升系統保安,加入多重認證及研究使用其他供應商的電郵。微軟早前證實25個機構的電郵,自5月中遭到與中國有關的黑客攻擊,除國務院外,商務部長雷蒙多的電郵據報亦是攻擊目標。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。