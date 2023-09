【加州新聞】加州立法為有精神問題人士設立「關懷法庭」（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州立法為有精神問題人士設立所謂的「關懷法庭」(CARE Court),下個星期開始,先是在7個縣實行,法庭可以為病人制定一個全面照顧病人的方針,灣區只有舊金山將率先實施,加州其他縣將會在明年底之前實行。

加州議會通過並有州長紐森支持的「關懷法」(CARE Act),特別針對有精神問題的人,允許法庭、他們的家人或是其他人,在民事法庭提出申請,讓「關懷法庭」為病人制定一套治療方針。

涵蓋的病情可以是有精神障礙,例如有精神分裂的人,但不包括焦慮、沮喪和創傷後壓力症候群(PTSD)。

病人必須是18歲以上,也需要有提出申請日期前60天內的精神健康專家的宣誓書,或是有兩次被關押接受治療,例如因為可能對自己或他人造成傷害,而必須強制關押72小時的人。

法官可以為病人制定一個12個月的照顧方案,並可以再延長12個月照顧方案,除了包括醫療之外,也包括為他們提供一些例如住屋方面的支援。

加州衛生部長Mark Ghaly說:「我們會幫助也需要確保縣府能夠有資源為『關懷計劃』下的病人,提供他們所需要的住屋,州府會設立一筆資金,來幫助數千個病人,找到短期或長期的住屋。」

七個先實行「關懷法庭」的縣是:北加州的Glenn縣、舊金山、Stanislaus縣、和Tuolumne縣,還有南加州的橙縣、Riverside縣和聖地牙哥縣。

舊金山市長辦公室發表聲明表示,舊金山目前已經有2,200個床位,能夠給有精神問題和吸毒人士使用,目前的使用率是87%,市府也會加多50個床位。

舊金山公共衛生局也表示,已經延長行為健康中心晚間和週末的服務時間,讓任何有需要的人上門求助。

