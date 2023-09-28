【加州新聞】加州立法為有精神問題人士設立「關懷法庭」（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州立法為有精神問題人士設立所謂的「關懷法庭」（CARE Court），下個星期開始，先是在7個縣實行，法庭可以為病人制定一個全面照顧病人的方針，灣區只有舊金山將率先實施，加州其他縣將會在明年底之前實行。

加州議會通過並有州長紐森支持的「關懷法」（CARE Act），特別針對有精神問題的人，允許法庭、他們的家人或是其他人，在民事法庭提出申請，讓「關懷法庭」為病人制定一套治療方針。

涵蓋的病情可以是有精神障礙，例如有精神分裂的人，但不包括焦慮、沮喪和創傷後壓力症候群（PTSD）。

病人必須是18歲以上，也需要有提出申請日期前60天內的精神健康專家的宣誓書，或是有兩次被關押接受治療，例如因為可能對自己或他人造成傷害，而必須強制關押72小時的人。

法官可以為病人制定一個12個月的照顧方案，並可以再延長12個月照顧方案，除了包括醫療之外，也包括為他們提供一些例如住屋方面的支援。

加州衛生部長Mark Ghaly說：「我們會幫助也需要確保縣府能夠有資源為『關懷計劃』下的病人，提供他們所需要的住屋，州府會設立一筆資金，來幫助數千個病人，找到短期或長期的住屋。」

七個先實行「關懷法庭」的縣是：北加州的Glenn縣、舊金山、Stanislaus縣、和Tuolumne縣，還有南加州的橙縣、Riverside縣和聖地牙哥縣。

舊金山市長辦公室發表聲明表示，舊金山目前已經有2,200個床位，能夠給有精神問題和吸毒人士使用，目前的使用率是87%，市府也會加多50個床位。

舊金山公共衛生局也表示，已經延長行為健康中心晚間和週末的服務時間，讓任何有需要的人上門求助。

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