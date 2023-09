【國際新聞】擅闖北韓美軍遭驅逐 已扣押回美

【有線新聞】

非法入境北韓的美軍二等兵特拉維斯金被驅逐出境,由美方人員接回並扣押回國,美國國務院強調外交談判期間沒有向北韓讓步。

特拉維斯金今年7月在南韓參觀板門店期間,越過邊界進入北韓,被扣留兩個月。

朝中社報道,平壤當局對特拉維斯金的調查已經結束,指他對美軍內部的不良待遇和種族歧視很反感,亦對不平等的美國社會深感失望,承認非法進入北韓,當局依法把他驅逐出境。

美國國務院發言人米勒證實,特拉維斯金由瑞典駐北韓的人員護送到北韓接壤中國邊境城市丹東,再轉交駐華大使伯恩斯,特拉維斯金隨即被扣押,經瀋陽及南韓烏山空軍基地乘坐專機返回美國。

米勒透露特拉維斯金精神健康良好,並感激瑞典及中國政府協助,強調美方在外交談判過程中沒有向北韓作出任何讓步。

米勒說:「我不知道他們有否提出任何要求,我們沒有給他們任何東西,我們沒有為確保他回國作出任何讓步。我不認為這是某種外交突破的跡象,他們願意交還此人只是個別事件。」

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。