零售商Target週二表示,由於店舖盜竊嚴重和有組織的零售罪案頻繁,威脅到職員和顧客的安全,以及損害到公司的業績表現,因此決定在10月21日開始,關閉分佈在四個州共9間分店,其中3間位於舊金山(三藩市)。

另外3間位於俄勒岡州波特蘭市,兩間位於西雅圖,以及關閉一間位於紐約市的Target分店。

Target在全美有接近2千間分店,單是舊金山就保留32間分店繼續營運。

Target指出,牽涉暴力的店舖盜竊案件,在今年頭五個月比起一年前同期激增超過一倍,同時也在最近一個季度,令公司邊際利潤降低0.9%。

Target又說,雖然公司加大力度投資在,策略上的改善來防止店舖盜竊發生,但仍然未能有效阻止店內發生罪案。

