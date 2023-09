【KTSF】

舊金山(三藩市)Portola區有非洲裔青少年在光天化日下,向亞裔長者施放胡椒噴霧搶劫,搶走一個裝著食物盒的環保袋。

警方表示,案發於週一下午約4時半,在Silver夾Bayshore Ave,兩個年約13歲至14歲的非洲裔青少年,向一名65歲的亞裔婦女的面部施放胡椒噴霧,然後搶走一個裝著食物盒的環保袋,事主受傷,兩個匪徒得手後徒步離開。

