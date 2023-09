【灣區新聞】舊金山選民明年可投票決定是否讓公校恢復八年級代數（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)市議員殷嘉立週二在議會提出動議,要求舊金山聯合學區恢復八年級代數。

代表第四選區的殷嘉立說:「我現在介紹一項提案,呼籲舊金山公立學校,讓學生八年級學代數。」

殷嘉立週二在議會上提案,明年3月選舉由舊金山選民來決定是否恢復八年級代數。

殷嘉立說:「近十年來,孩子們無法在八年級學習代數,但現在是改變這一現狀的時候了,現在我有能力幫助改變這一現狀,遺憾的是,一代又一代的孩子,上學卻無法上代數課,我們無法學習代數,我們希望確保未來的孩子有這個機會,因為如果我們想讓家庭留在舊金山,並讓家庭在公立學校就讀,這就是家庭想要的,我們需要提供家長和學生需要和想要的東西。」

舊金山聯合學區在2014年更改教學順序,取消八年級的代數,原因是不及格率太高,還有高級數學,像是微積分、幾何學等,出現族裔之間的成績差距,一言以蔽之,就是為了「公平」,學區希望所有的學生到了高中有公平的起點。

結果有資源的家庭,幫小孩請家教或是上補習班學代數,或是轉到私立學校。

殷嘉立說:「這是一個例子,意圖良好的政策,實際上卻沒有達到目的,反而傷害了它應該幫助的人,原因是如果你有資源,你會找到解決辦法,你會僱用一個私人家教,你會支付私人課程的費用,這樣你的孩子就可以取得進步,並一路到12年級微積分,你沒有資源,你陷入困境,因為你直到9年級才能學習代數,因此我們需要確保來自不同背景的每個孩子,無論他們的資源是什麼,如果他們熱愛數學,並且擅長數學,他們就有機會在我們的公立學校中取得優異的數學成績。」

學界、科技界人士都認為,舊金山取消八年級代數,是一個不智的決定,尤其自詡為新創重鎮,無疑是一大諷刺。

反對家長們認為,有興趣學習更具挑戰性的數學課程,或準備在大學主修STEM領域的學生,無法按照新順序學習更高級別的課程,今年3月,一群家長控告舊金山學區,要求將代數1放回八年級課程,而已經在私立學校或是外校補習班上過代數的學生,九年級就不需要再上一遍。

儘管要求恢復八年級代數的呼聲相當高,但是主事的舊金山聯合學區委員,並沒有把這個議題放在優先項目。

殷嘉立覺得,這無法再等待,所以決定明年訴諸公投,該提案獲得另外4名市議員支持不需投票,直接放在明年3月選票。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。