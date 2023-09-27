【灣區新聞】舊金山選民明年可投票決定是否讓公校恢復八年級代數（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）市議員殷嘉立週二在議會提出動議，要求舊金山聯合學區恢復八年級代數。

代表第四選區的殷嘉立說：「我現在介紹一項提案，呼籲舊金山公立學校，讓學生八年級學代數。」

殷嘉立週二在議會上提案，明年3月選舉由舊金山選民來決定是否恢復八年級代數。

殷嘉立說：「近十年來，孩子們無法在八年級學習代數，但現在是改變這一現狀的時候了，現在我有能力幫助改變這一現狀，遺憾的是，一代又一代的孩子，上學卻無法上代數課，我們無法學習代數，我們希望確保未來的孩子有這個機會，因為如果我們想讓家庭留在舊金山，並讓家庭在公立學校就讀，這就是家庭想要的，我們需要提供家長和學生需要和想要的東西。」

舊金山聯合學區在2014年更改教學順序，取消八年級的代數，原因是不及格率太高，還有高級數學，像是微積分、幾何學等，出現族裔之間的成績差距，一言以蔽之，就是為了「公平」，學區希望所有的學生到了高中有公平的起點。

結果有資源的家庭，幫小孩請家教或是上補習班學代數，或是轉到私立學校。

殷嘉立說：「這是一個例子，意圖良好的政策，實際上卻沒有達到目的，反而傷害了它應該幫助的人，原因是如果你有資源，你會找到解決辦法，你會僱用一個私人家教，你會支付私人課程的費用，這樣你的孩子就可以取得進步，並一路到12年級微積分，你沒有資源，你陷入困境，因為你直到9年級才能學習代數，因此我們需要確保來自不同背景的每個孩子，無論他們的資源是什麼，如果他們熱愛數學，並且擅長數學，他們就有機會在我們的公立學校中取得優異的數學成績。」

學界、科技界人士都認為，舊金山取消八年級代數，是一個不智的決定，尤其自詡為新創重鎮，無疑是一大諷刺。

反對家長們認為，有興趣學習更具挑戰性的數學課程，或準備在大學主修STEM領域的學生，無法按照新順序學習更高級別的課程，今年3月，一群家長控告舊金山學區，要求將代數1放回八年級課程，而已經在私立學校或是外校補習班上過代數的學生，九年級就不需要再上一遍。

儘管要求恢復八年級代數的呼聲相當高，但是主事的舊金山聯合學區委員，並沒有把這個議題放在優先項目。

殷嘉立覺得，這無法再等待，所以決定明年訴諸公投，該提案獲得另外4名市議員支持不需投票，直接放在明年3月選票。

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