【灣區新聞】奧克蘭逾200間商舖發起罷市 華埠60多商戶響應（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)超過200間商舖週二發起罷市,華埠60多戶商家響應,有參與罷市的老闆表示,近幾個月每天都有人在華埠被打劫,治安變差之餘,做生意都變得艱難,所以決定週二出來發聲。

參與罷市的傅先生說:「早一兩天,有個外國人的勞力士手錶當面地被搶,可以說賊人都不用管你的族裔,總言之就是看到就搶,那些市民害怕外出又被打劫,車又被人搶、玻璃又被人打破,所以沒有什麼必要外出,那我們商戶怎樣生活、怎樣生存?」

傅先生表示,自市長盛桃上台後,市內治安每況愈下,他亦將矛頭指向Alameda縣地檢官Pamela Price。

傅先生說:「差不多給人一個印象,就是犯罪根本不用成本,我為什麼要害怕犯罪,令到情況越來越嚴重,這幾年真的很厲害,所以商店一早就關門。」

有在奧克蘭營商幾十年的商家說,雖然罷市影響收入,但仍然有發聲的需要。

商家Peter說:「你沒有了營業額,我們舖租,不同成本都還是要支付的,但是大家商舖要團結,才可以讓市府知道有這一回事。」

商家May說:「我們已經是忍無可忍,這麼多年來生意一落千丈,以前我們營業到晚上八、九點,現在已經不能夠了,生意一落千丈,沒有我們的生存空間。」

華埠週二有多間商家響應罷市兩小時,包括超市、餐廳、髮廊、診所,甚至有商家整天都罷市。

集會上有不少人訴苦,亦有人表示一個月內被三道打劫,參與集會的藍天使巡邏隊隊長鄺偉說,平常在街上巡邏,害怕是必然的事,但治安已經差到沒有選擇的餘地。

鄺偉說:「很多人問,你害怕嗎?當然是害怕,但在這種環境下,政府的職責是要如何改善治安,怎樣增加民眾的就業機會、增加警察,不是叫我們不要上街,現在上街不是奧克蘭華埠,是整個奧克蘭的小商業,東奧克蘭、西奧克蘭所有的不同族裔,黑人、白人、墨西哥人,全部根本沒有辦法營商。」

社區領袖陳錫澎指,罷市行動訴求明確,就是要政府聽到市民的聲音。

陳錫澎說:「你看到這間餐廳Le Cheval,他已經開業38年,其實是一個做得很好的商業,但很可惜都要結業,原因很簡單,就是罪案發生得太多,最重要的聲音是要傳給所有的市府、縣府、州府和聯邦政府,我們需要你們的資助,不是的話,很多小商業陸陸續續都會像這間餐廳一樣以後會不再存在。」

他有信心當局會聽到他們的聲音,但是否作出行動就是另一回事,而在奧克蘭市府錯過申請一筆州府提供的遏止零售盜竊撥款後,他希望州長紐森能夠到奧克蘭視察,並看看有沒有獲得額外援助的餘地。

奧克蘭市長盛桃就罷市作出回應,說明白大眾感到沮喪,正積極地提升社區的治安,而她亦有和小商業商討打擊罪案的措施,她指市府今個月獲得撥款,去改善911的調度系統,同時間亦有增加市內警力,和即將推出車牌閱讀器系統。

