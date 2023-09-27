【灣區新聞】奧克蘭逾200間商舖發起罷市 華埠60多商戶響應（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）超過200間商舖週二發起罷市，華埠60多戶商家響應，有參與罷市的老闆表示，近幾個月每天都有人在華埠被打劫，治安變差之餘，做生意都變得艱難，所以決定週二出來發聲。

參與罷市的傅先生說：「早一兩天，有個外國人的勞力士手錶當面地被搶，可以說賊人都不用管你的族裔，總言之就是看到就搶，那些市民害怕外出又被打劫，車又被人搶、玻璃又被人打破，所以沒有什麼必要外出，那我們商戶怎樣生活、怎樣生存？」

傅先生表示，自市長盛桃上台後，市內治安每況愈下，他亦將矛頭指向Alameda縣地檢官Pamela Price。

傅先生說：「差不多給人一個印象，就是犯罪根本不用成本，我為什麼要害怕犯罪，令到情況越來越嚴重，這幾年真的很厲害，所以商店一早就關門。」

有在奧克蘭營商幾十年的商家說，雖然罷市影響收入，但仍然有發聲的需要。

商家Peter說：「你沒有了營業額，我們舖租，不同成本都還是要支付的，但是大家商舖要團結，才可以讓市府知道有這一回事。」

商家May說：「我們已經是忍無可忍，這麼多年來生意一落千丈，以前我們營業到晚上八、九點，現在已經不能夠了，生意一落千丈，沒有我們的生存空間。」

華埠週二有多間商家響應罷市兩小時，包括超市、餐廳、髮廊、診所，甚至有商家整天都罷市。

集會上有不少人訴苦，亦有人表示一個月內被三道打劫，參與集會的藍天使巡邏隊隊長鄺偉說，平常在街上巡邏，害怕是必然的事，但治安已經差到沒有選擇的餘地。

鄺偉說：「很多人問，你害怕嗎？當然是害怕，但在這種環境下，政府的職責是要如何改善治安，怎樣增加民眾的就業機會、增加警察，不是叫我們不要上街，現在上街不是奧克蘭華埠，是整個奧克蘭的小商業，東奧克蘭、西奧克蘭所有的不同族裔，黑人、白人、墨西哥人，全部根本沒有辦法營商。」

社區領袖陳錫澎指，罷市行動訴求明確，就是要政府聽到市民的聲音。

陳錫澎說：「你看到這間餐廳Le Cheval，他已經開業38年，其實是一個做得很好的商業，但很可惜都要結業，原因很簡單，就是罪案發生得太多，最重要的聲音是要傳給所有的市府、縣府、州府和聯邦政府，我們需要你們的資助，不是的話，很多小商業陸陸續續都會像這間餐廳一樣以後會不再存在。」

他有信心當局會聽到他們的聲音，但是否作出行動就是另一回事，而在奧克蘭市府錯過申請一筆州府提供的遏止零售盜竊撥款後，他希望州長紐森能夠到奧克蘭視察，並看看有沒有獲得額外援助的餘地。

奧克蘭市長盛桃就罷市作出回應，說明白大眾感到沮喪，正積極地提升社區的治安，而她亦有和小商業商討打擊罪案的措施，她指市府今個月獲得撥款，去改善911的調度系統，同時間亦有增加市內警力，和即將推出車牌閱讀器系統。

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