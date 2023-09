【灣區新聞】舊金山有市參事提出立法 要求全市禁汽車紅燈時右轉（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

為了保障行人安全,舊金山(三藩市)有市參事提出立法,要求全市禁止汽車在紅燈時右轉。

代表舊金山第五區,包括田德隆區在內的市參事潘正義(Dean Preston)週二在市參議會提出立法,要求舊金山交通局(SFMTA)制定保障行人安全的全盤計劃,包括全市禁止汽車在交通紅燈時右轉,如果落實的話,舊金山將好像紐約一樣,成為全國第二個大城市禁止汽車紅燈時右轉。

潘正義指出,舊金山有兩成行人及單車騎士受傷的車禍,都是汽車在紅燈時轉彎造成的,他較早前在田德隆區推行類似的計劃,禁止汽車在區內超過50個交通路口紅燈時右轉。

他表示,應該將計劃擴展到全市,特別是交通黑點。

本台報導過舊金山今年有十多個行人在車禍中死亡,其中包括不少華裔長者被汽車左轉時撞死,關注行人安全的組織指出,根據交通局的數據,2019年4成導致行人死亡的車禍都是司機左轉時發生,問到潘正義會否提出禁止汽車左轉,他的助理表示,如果交通局提出的行人安全方案包括禁止左轉的提議,市參議會也會考慮。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。