【灣區新聞】Millbrae市Lucky超市將在11月3日結束營業（視頻）

Millbrae的Lucky超市將在11月3日結束營業,市府變更土地規劃,將在這裡興建高密度的住商混和大樓。

Lucky超市位於Millbrae 45 Murchison Drive,鄰近舊的香滿樓餐館,過去換了幾個名字,但超市在這裡已經服務Millbrae社區超過60年。

市府將這塊地變更為高密度的住商混和大樓,建築高度可達85英尺左右,如果考慮到可負擔住宅,高度更可達125英尺。

市府經理表示,願意跟地主一起重新開發這塊地,在Millbrae可以蓋高密度的大樓不多,尤其這個地方走路就可到捷運站,十分理想。

一名在這裡購物超過30年老顧客說,他聽說要關閉,但不知道未來用途。

老顧客說︰「我沒聽說,他們可能需要低價房屋,但我住得很近,來這裡購物非常方便。」

另一名顧客說︰「我很驚訝完全沒聽說,挺難過,我經常來這裡購物,我希望能繼續開下去。」

也有顧客說︰「我了解灣區對房屋的需求,但與此同時,沒有像Lucky這樣的超市,儘管有房子,但更難讓人搬進來,因為附近沒有超市。」

至於Lucky現有的員工,母公司將轉介他們到鄰近的超市工作。

