【灣區新聞】Millbrae市Lucky超市將在11月3日結束營業（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Millbrae的Lucky超市將在11月3日結束營業，市府變更土地規劃，將在這裡興建高密度的住商混和大樓。

Lucky超市位於Millbrae 45 Murchison Drive，鄰近舊的香滿樓餐館，過去換了幾個名字，但超市在這裡已經服務Millbrae社區超過60年。

市府將這塊地變更為高密度的住商混和大樓，建築高度可達85英尺左右，如果考慮到可負擔住宅，高度更可達125英尺。

市府經理表示，願意跟地主一起重新開發這塊地，在Millbrae可以蓋高密度的大樓不多，尤其這個地方走路就可到捷運站，十分理想。

一名在這裡購物超過30年老顧客說，他聽說要關閉，但不知道未來用途。

老顧客說︰「我沒聽說，他們可能需要低價房屋，但我住得很近，來這裡購物非常方便。」

另一名顧客說︰「我很驚訝完全沒聽說，挺難過，我經常來這裡購物，我希望能繼續開下去。」

也有顧客說︰「我了解灣區對房屋的需求，但與此同時，沒有像Lucky這樣的超市，儘管有房子，但更難讓人搬進來，因為附近沒有超市。」

至於Lucky現有的員工，母公司將轉介他們到鄰近的超市工作。

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