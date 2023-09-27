【全國新聞】參院公佈兩黨妥協版本的臨時開支法案 以避免聯邦政府停擺

【KTSF 張麗月報導】

10月1日是新財政年度的開始，但新年度的聯邦撥款開支法案談判仍然陷入僵局，現時距離限期只是剩餘五天時間，國會眾議院共和黨的極右保守派人士仍然態度強硬，堅持要大幅削減社會福利項目，來換取通過聯邦開支法案，基於這個原因，國會正採取危機管理方式，參議院已經公佈一個兩黨妥協版本的臨時開支法案，以避免聯邦政府停擺，也可以方便眾議院繼續談判，期望可以得出新財政年度的聯邦撥款開支法案。

國會眾議院極右保守派的共和黨人不讓步，堅持要大幅削減聯邦社會福利項目，來換取聯邦撥款法案的通過，他們認為，就算聯邦服務停擺都在所不惜。

眾議院預料會就一攬子法案，去資助政府部份服務，而在晚間表決這些法案，但暫時未知眾議長麥卡錫是否拿到足夠票數的支持。

眾議長麥卡錫將球丟給總統拜登，並將問題同邊境問題扯上關係。

麥卡錫說：「現在政府關門的可能性有多大？我不知道。你必須問拜登總統，當全國各地的民主黨人和共和黨人都在請求他時，你會阻止並保持這樣的邊界嗎？死者家屬均因芬太尼中毒，會不會說太多了？你知道我要和雙方合作什麼嗎？」

由於眾議院由強硬派右翼人士控制，參議院有見及此，公佈了一個兩黨妥協的臨時撥款開支法案，希望令聯邦部份服務，可以暫時營運到11月17日，而在這段期間眾議院也可以繼續討論長遠的聯邦開支法案。

參議院這個臨時撥款法案建議，對聯邦政府的資助維持在現有水平，當中包括對烏克蘭提供額外60億元援助，以及撥款60億元在美國災難援助計劃。

至於​國會的撥款程序是，首先通過白宮提出的預算藍圖，然後根據藍圖，先由眾議院審議包括國防等項目在內12項開支法案，以支付各個聯邦政府機構的運作，一旦通過，再提交參議院審議，因為整個程序耗費時間。

議員們通常會通過一個簡稱為「CR」（continuing resolution）的臨時撥款法案，讓政府可以繼續運營，目前眾議長只有4票優勢，但共和黨之中有49人的自由黨團，一直在裁減國內開支問題上態度強硬，令到府會的預算談判困難重重，也導致目前一項CR臨時撥款議案可能難產。

消息指，共和黨人也正在推動四項開支法案，希望能避免聯邦政府停擺。

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