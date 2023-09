【全國新聞】參院公佈兩黨妥協版本的臨時開支法案 以避免聯邦政府停擺

【KTSF 張麗月報導】

10月1日是新財政年度的開始,但新年度的聯邦撥款開支法案談判仍然陷入僵局,現時距離限期只是剩餘五天時間,國會眾議院共和黨的極右保守派人士仍然態度強硬,堅持要大幅削減社會福利項目,來換取通過聯邦開支法案,基於這個原因,國會正採取危機管理方式,參議院已經公佈一個兩黨妥協版本的臨時開支法案,以避免聯邦政府停擺,也可以方便眾議院繼續談判,期望可以得出新財政年度的聯邦撥款開支法案。

國會眾議院極右保守派的共和黨人不讓步,堅持要大幅削減聯邦社會福利項目,來換取聯邦撥款法案的通過,他們認為,就算聯邦服務停擺都在所不惜。

眾議院預料會就一攬子法案,去資助政府部份服務,而在晚間表決這些法案,但暫時未知眾議長麥卡錫是否拿到足夠票數的支持。

眾議長麥卡錫將球丟給總統拜登,並將問題同邊境問題扯上關係。

麥卡錫說:「現在政府關門的可能性有多大?我不知道。你必須問拜登總統,當全國各地的民主黨人和共和黨人都在請求他時,你會阻止並保持這樣的邊界嗎?死者家屬均因芬太尼中毒,會不會說太多了?你知道我要和雙方合作什麼嗎?」

由於眾議院由強硬派右翼人士控制,參議院有見及此,公佈了一個兩黨妥協的臨時撥款開支法案,希望令聯邦部份服務,可以暫時營運到11月17日,而在這段期間眾議院也可以繼續討論長遠的聯邦開支法案。

參議院這個臨時撥款法案建議,對聯邦政府的資助維持在現有水平,當中包括對烏克蘭提供額外60億元援助,以及撥款60億元在美國災難援助計劃。

至於​國會的撥款程序是,首先通過白宮提出的預算藍圖,然後根據藍圖,先由眾議院審議包括國防等項目在內12項開支法案,以支付各個聯邦政府機構的運作,一旦通過,再提交參議院審議,因為整個程序耗費時間。

議員們通常會通過一個簡稱為「CR」(continuing resolution)的臨時撥款法案,讓政府可以繼續運營,目前眾議長只有4票優勢,但共和黨之中有49人的自由黨團,一直在裁減國內開支問題上態度強硬,令到府會的預算談判困難重重,也導致目前一項CR臨時撥款議案可能難產。

消息指,共和黨人也正在推動四項開支法案,希望能避免聯邦政府停擺。

