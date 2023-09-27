【加州新聞】加州州長簽署多項槍管新法 收緊暗中攜槍械的規管（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森簽署一連串新的槍械管制法例，包括收緊對於人暗中攜帶槍械（CCW）的規管，徵收更多槍械和彈藥的銷售稅，和在所有半自動手槍上印上標記，讓執法人員可以更易追蹤槍械的主人。

加州司法部長Rob Bonta提出的SB2法案，週二獲州長紐森簽署成為法例，收緊對暗中攜帶槍械的牌照（CCW）的申請資格，限制在學校等的敏感地點隱蔽攜槍，及加強安全使用和儲存槍械的相關訓練需求。

Bonta指，SB2能夠確保危險人士不能在公眾地方暗中攜槍，令學校的兒童受到保護，該法例會在明年1月生效。

Bonta說：「我們以核心價值去領導，包括保護加州人免受槍暴威脅，保護我們的社區、鄰里和小孩子，我們不是光說不做，而是有行動。」

針對聯邦最高法院在去年裁定，紐約州限制暗中攜槍的槍管法例是違憲，Bonta指，SB2法案的條文，是符合最高法院的裁決結果。

另外，州長紐森亦將AB28法案簽署為法例，在現時聯邦向槍械彈藥收取的10%或11%的銷售稅上，再外11%的州銷售稅，是全國第一個州對槍械彈藥徵收州銷售稅，稅項會用作在學校聘用更多保安，和其他的暴力預防措施，在明年7月1日實施。

紐森指，這些槍械管制法例，能有助減低槍械暴力。

紐森說：「無可避免的全國不斷在爭辯槍械管制並不能解決問題，但我們已發現一個規律，並不斷改進打擊槍暴的策略和方法，而數據顯示，此舉有成果，我們拯救了生命，並減低槍械暴力和死亡率。」

而自2028年7月起，在加州出售的所有半自動手槍，都必須用上微印記技術（microstamping），即是在開槍後，槍械撞針會在子彈留有槍械的資料，協助執法人員追查槍主。

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