【加州新聞】加州州長簽署多項槍管新法 收緊暗中攜槍械的規管（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森簽署一連串新的槍械管制法例,包括收緊對於人暗中攜帶槍械(CCW)的規管,徵收更多槍械和彈藥的銷售稅,和在所有半自動手槍上印上標記,讓執法人員可以更易追蹤槍械的主人。

加州司法部長Rob Bonta提出的SB2法案,週二獲州長紐森簽署成為法例,收緊對暗中攜帶槍械的牌照(CCW)的申請資格,限制在學校等的敏感地點隱蔽攜槍,及加強安全使用和儲存槍械的相關訓練需求。

Bonta指,SB2能夠確保危險人士不能在公眾地方暗中攜槍,令學校的兒童受到保護,該法例會在明年1月生效。

Bonta說:「我們以核心價值去領導,包括保護加州人免受槍暴威脅,保護我們的社區、鄰里和小孩子,我們不是光說不做,而是有行動。」

針對聯邦最高法院在去年裁定,紐約州限制暗中攜槍的槍管法例是違憲,Bonta指,SB2法案的條文,是符合最高法院的裁決結果。

另外,州長紐森亦將AB28法案簽署為法例,在現時聯邦向槍械彈藥收取的10%或11%的銷售稅上,再外11%的州銷售稅,是全國第一個州對槍械彈藥徵收州銷售稅,稅項會用作在學校聘用更多保安,和其他的暴力預防措施,在明年7月1日實施。

紐森指,這些槍械管制法例,能有助減低槍械暴力。

紐森說:「無可避免的全國不斷在爭辯槍械管制並不能解決問題,但我們已發現一個規律,並不斷改進打擊槍暴的策略和方法,而數據顯示,此舉有成果,我們拯救了生命,並減低槍械暴力和死亡率。」

而自2028年7月起,在加州出售的所有半自動手槍,都必須用上微印記技術(microstamping),即是在開槍後,槍械撞針會在子彈留有槍械的資料,協助執法人員追查槍主。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。