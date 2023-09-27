【灣區新聞】舊金山市長布里德建議強制領救濟金人士接受檢驗有否吸毒（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在舊金山（三藩市）申領救濟金的人當中，有大約兩成自認有嗜毒問題，市長布里德週二建議，要強制領救濟金的人接受檢查是否有使用毒品，但是這項建議還需要市議會支持才能通過。

舊金山目前有大約5,200個18到65歲的單身人士，納入市府的成人補貼計劃，每個月可領取最高697元的現金補助，他們當中許多是無家可歸人士，或曾經是無家可歸人士。

舊金山目前的公開售毒和用毒的問題嚴重，上個月就有84人死於用毒過量，市府推斷今年因為用毒過量而死亡的案例，會達到歷史高位。

市府數據顯示，申領救濟金的人當中，有兩成自認有嗜毒問題，而市府去年針對無家可歸人士的調查也發現，52%說自己有嗜毒問題。

另外，法醫辦公室在2020至2022年的統計也顯示，在用毒過量而死亡的案例中，有25%是無家可歸人士。

在布里德的建議下，要繼續收到成人補貼計劃分派的金額，申領人必須接受檢驗，確定自己沒有用毒，或是願意參與戒毒項目。

布里德說：「不會再有”無須負責任就收錢”的狀況，不會再盲目給錢，想要繼續從市府得到資助，就需要參與一項戒毒計劃，並持續接受治療，這是我們今天宣揚的目的，把這些人送去接受治療，給他們所需要的幫助。」

但是這建議也必須要市議會通過，議長佩斯金向舊金山紀事報表示，嚴重的問題需要嚴重的想法來解決，並不是像一個在掙扎中的政客，他質問市長，從哪裡找來進行提供檢測的錢。

而要是得不到市議會的支持，布里德可以提案讓選民表決。

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