【灣區新聞】舊金山市長布里德建議強制領救濟金人士接受檢驗有否吸毒（視頻）

在舊金山(三藩市)申領救濟金的人當中,有大約兩成自認有嗜毒問題,市長布里德週二建議,要強制領救濟金的人接受檢查是否有使用毒品,但是這項建議還需要市議會支持才能通過。

舊金山目前有大約5,200個18到65歲的單身人士,納入市府的成人補貼計劃,每個月可領取最高697元的現金補助,他們當中許多是無家可歸人士,或曾經是無家可歸人士。

舊金山目前的公開售毒和用毒的問題嚴重,上個月就有84人死於用毒過量,市府推斷今年因為用毒過量而死亡的案例,會達到歷史高位。

市府數據顯示,申領救濟金的人當中,有兩成自認有嗜毒問題,而市府去年針對無家可歸人士的調查也發現,52%說自己有嗜毒問題。

另外,法醫辦公室在2020至2022年的統計也顯示,在用毒過量而死亡的案例中,有25%是無家可歸人士。

在布里德的建議下,要繼續收到成人補貼計劃分派的金額,申領人必須接受檢驗,確定自己沒有用毒,或是願意參與戒毒項目。

布里德說:「不會再有”無須負責任就收錢”的狀況,不會再盲目給錢,想要繼續從市府得到資助,就需要參與一項戒毒計劃,並持續接受治療,這是我們今天宣揚的目的,把這些人送去接受治療,給他們所需要的幫助。」

但是這建議也必須要市議會通過,議長佩斯金向舊金山紀事報表示,嚴重的問題需要嚴重的想法來解決,並不是像一個在掙扎中的政客,他質問市長,從哪裡找來進行提供檢測的錢。

而要是得不到市議會的支持,布里德可以提案讓選民表決。

