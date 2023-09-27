【全國新聞】拜登到密歇根州為美國三大車廠的罷工工人打氣

【KTSF 張麗月報導】
總統拜登週二親自到密歇根州，為美國三大車廠的罷工工人打氣，他是有史以來，第一位這樣做的在任總統，前總統特朗普也會在稍後到這個搖擺州份活動。
今次是有史以來美國總統首次以這種方式支持工會的罷工活動。
拜登說：「華爾街沒有建設這個國家，中產階級建設了這個國家，而工會建立了中產階級，你應得的你都應該得到，而且你的付出遠多於現時所得的酬勞。」
拜登的民望最近急跌，加上聯邦政府本週末可能因經費用盡而停擺，他也要採取一些行動來為自己打氣。
白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「我們不參與談判，這是他們要決定的事情，對於參與的各方來說，要決定什麼對他們有利。」
拜登親自落場力挺工會，自然是同利益攸關，美國汽車工人工會對2024年總統選舉有強大的影響力，特朗普因此也將於週三前往底特律，向現任和前工會成員發表演講。
工人表示，汽車公司獲得空前的盈利，他們只是想得到公平的盈利分享。
UAW成員Dianna Phillips說：「2010年我們來此，那時當然在破產後我們無任何養老金，所以我真的希望能看到（改善待遇），生活費用現已太高了。」
在達成勞資協議之前，美國經濟估計因這場工潮，而將會損失數十億美元，而這些成本預計將轉嫁給消費者。
密州Chevrolet車行老闆Don Brown說：「車商支付更多人工成本，支付更多的汽車造價，車價上漲了。」
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