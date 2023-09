【全國新聞】拜登到密歇根州為美國三大車廠的罷工工人打氣

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二親自到密歇根州,為美國三大車廠的罷工工人打氣,他是有史以來,第一位這樣做的在任總統,前總統特朗普也會在稍後到這個搖擺州份活動。

今次是有史以來美國總統首次以這種方式支持工會的罷工活動。

拜登說:「華爾街沒有建設這個國家,中產階級建設了這個國家,而工會建立了中產階級,你應得的你都應該得到,而且你的付出遠多於現時所得的酬勞。」

拜登的民望最近急跌,加上聯邦政府本週末可能因經費用盡而停擺,他也要採取一些行動來為自己打氣。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「我們不參與談判,這是他們要決定的事情,對於參與的各方來說,要決定什麼對他們有利。」

拜登親自落場力挺工會,自然是同利益攸關,美國汽車工人工會對2024年總統選舉有強大的影響力,特朗普因此也將於週三前往底特律,向現任和前工會成員發表演講。

工人表示,汽車公司獲得空前的盈利,他們只是想得到公平的盈利分享。

UAW成員Dianna Phillips說:「2010年我們來此,那時當然在破產後我們無任何養老金,所以我真的希望能看到(改善待遇),生活費用現已太高了。」

在達成勞資協議之前,美國經濟估計因這場工潮,而將會損失數十億美元,而這些成本預計將轉嫁給消費者。

密州Chevrolet車行老闆Don Brown說:「車商支付更多人工成本,支付更多的汽車造價,車價上漲了。」

