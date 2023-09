【KTSF】

聯邦政府和17個州聯合控告亞馬遜濫用其經濟主導地位,損害公平競爭。

這宗訴訟指控亞馬遜不公平地推廣自己的平台和服務,損害了依賴其電子商務市場,做分銷的第三方賣家的利益,例如聯邦貿易委員會聲稱,亞馬遜要求其平台上的賣家購買亞馬遜的內部物流服務,以獲得最佳賣家利益,此舉損害了競爭。

亞馬遜就表示,亞馬遜的做法有助於刺激,整個零售業的競爭、創新和選擇,從而實現更低的價格和更快速交貨。

