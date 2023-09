【灣區新聞】舊金山日落區店舖被打破玻璃 疑犯疑曾放火燒隔壁店舖（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區的Taraval警察分局日前拘捕一名涉嫌刑事毀壞的男子,而店舖遭到破壞的事主就表示,翻查閉路電視畫面,相信同一個涉案人士,去年亦曾放火燒隔壁店舖。

根據警方,案發在9月15日星期五清晨5點43分,地點是Irving街夾19街的一間便利店。

店主提供的閉路電視畫面,隱約看到一名男子將咖啡丟往店舖,徘徊一會兒後,對著玻璃飛踢,之後離開。

事發後玻璃碎散落一地,因為玻璃沒有存貨,店舖暫時用木板封著破爛的地方。

警方指,便衣警員當時在附近巡邏,將疑犯拘捕。

店舖老闆Sam Kaleh表示,一年前隔壁亦曾發生刑事毀壞案,翻查閉路電視畫面後,認為兩宗案件的涉案者可能是同一人。

Kaleh說:「我不肯定他是否之前放火燒隔壁花店的同一人,因為樣貌看似一樣,但我不是百分百肯定。」

而對於新任Taraval警察分局長Brien Hoo曾承諾,會加派警員在晚上巡邏,老闆就表示,暫時沒有察覺到警員多了。

Kaleh說:「我們以前有一名警員徒步巡邏,但因為人手不足,他們不再在這裡了,我們以前有人在晚上6點至12點巡邏Irving街,但現在又是沒有了。」

代表日落區的市參事殷嘉立(Joel Engardio)表示,整個舊金山都面臨警察不足問題,形容新上任的Taraval分局長懂得善用有限資源。

殷嘉立說:「新的分局長通過便衣和臥底警員打擊罪案,我們必須精明地運用資源,我在和他合作時發現他非常聰明,他能夠有目標地調動警員,所以你現在也能看到成果。」

警方指出,9月14日凌晨約3點50分,有兩名匪徒涉嫌試圖洗劫Irving街一間洗衣店內的找換機,之後當場被警員拘捕,亦在疑犯車上搜出一支上膛的失槍。

殷嘉立表示,會繼續支持警方獲得更多撥款,以聘用更多警員,亦指自己成功遊說退休警員擔任社區大使。

又指小商業一旦成為罪案受害者,可以聯絡他的辦公室,會有講廣東話的專人協助閣下,包括申請市府為小商業提供的維修補助金,該補助金為商家提供最高2000元的維修補助。

