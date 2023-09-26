【灣區新聞】舊金山日落區店舖被打破玻璃 疑犯疑曾放火燒隔壁店舖（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區的Taraval警察分局日前拘捕一名涉嫌刑事毀壞的男子，而店舖遭到破壞的事主就表示，翻查閉路電視畫面，相信同一個涉案人士，去年亦曾放火燒隔壁店舖。

根據警方，案發在9月15日星期五清晨5點43分，地點是Irving街夾19街的一間便利店。

店主提供的閉路電視畫面，隱約看到一名男子將咖啡丟往店舖，徘徊一會兒後，對著玻璃飛踢，之後離開。

事發後玻璃碎散落一地，因為玻璃沒有存貨，店舖暫時用木板封著破爛的地方。

警方指，便衣警員當時在附近巡邏，將疑犯拘捕。

店舖老闆Sam Kaleh表示，一年前隔壁亦曾發生刑事毀壞案，翻查閉路電視畫面後，認為兩宗案件的涉案者可能是同一人。

Kaleh說：「我不肯定他是否之前放火燒隔壁花店的同一人，因為樣貌看似一樣，但我不是百分百肯定。」

而對於新任Taraval警察分局長Brien Hoo曾承諾，會加派警員在晚上巡邏，老闆就表示，暫時沒有察覺到警員多了。

Kaleh說：「我們以前有一名警員徒步巡邏，但因為人手不足，他們不再在這裡了，我們以前有人在晚上6點至12點巡邏Irving街，但現在又是沒有了。」

代表日落區的市參事殷嘉立（Joel Engardio）表示，整個舊金山都面臨警察不足問題，形容新上任的Taraval分局長懂得善用有限資源。

殷嘉立說：「新的分局長通過便衣和臥底警員打擊罪案，我們必須精明地運用資源，我在和他合作時發現他非常聰明，他能夠有目標地調動警員，所以你現在也能看到成果。」

警方指出，9月14日凌晨約3點50分，有兩名匪徒涉嫌試圖洗劫Irving街一間洗衣店內的找換機，之後當場被警員拘捕，亦在疑犯車上搜出一支上膛的失槍。

殷嘉立表示，會繼續支持警方獲得更多撥款，以聘用更多警員，亦指自己成功遊說退休警員擔任社區大使。

又指小商業一旦成為罪案受害者，可以聯絡他的辦公室，會有講廣東話的專人協助閣下，包括申請市府為小商業提供的維修補助金，該補助金為商家提供最高2000元的維修補助。

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