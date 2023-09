【KTSF】

舊金山(三藩市)本月初發生一宗傷人車禍,一輛電單車與另一輛汽車相撞,騎電單車的司機與一名女乘客受傷,需送院治療,涉及車禍的汽車司機則逃去無蹤。

事發於9月8日星期五晚上約10時,警方接報趕到Richardson大街夾Lyon街,到場後發現電單車男司機和一名女乘客因車禍受傷,兩人需要送往醫院救治,有生命危險。

涉及車禍的另一名司機在事後逃離現場,警方發出保安攝錄機拍下的照片,追緝該名司機的下落。

任何人如能就案件提供消息,請致電舊金山警局舉報熱線1-415-575-4444,或傳短訊往TIP411,內文開首輸入SFPD,提供消息的人士可保持匿名。

