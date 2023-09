【灣區新聞】San Mateo縣議員David Canepa表示後悔支持導致罪案猖獗的47號提案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣議員David Canepa表示,他後悔支持導致現在加州犯罪猖獗的加州47號提案,他週一要求縣議會提供經費,讓非城市管轄區Broadmoor警察局能夠繼續生存下去。

Canepa說:「我們從Broadmoor開始,確保我們對資金進行規劃,確保有警察人員,公共安全是首要任務,我們需要重新審視47號提案等政策。」

Canepa說,原本支持47號提案是一樁美意,但是現在他後悔了,住在San Mateo縣的他去超市買東西,居然架上的貨品都被上鎖。

Canepa說:「我們看到在距離不遠的Safeway,我在那裡購物,有鐵條等障礙物,我很驚訝他們沒有搜身,讓我們進去,我的意思是我們應該能夠購物,應該可以購物,只是為了買牙膏,而不是我們必須敲3次鈴,你現在必須出示收據,你能想像如果沒有收據,他們不會讓你出去,那不是我想要的San Mateo縣。」

Canepa週一在非城市管轄區Broadmoor的警察局召開記者會,提出一項名為警察局救援計劃,呼籲縣議會撥款75萬美元,幫助警察局繼續運作下去,Broadmoor鄰近Daly City、Colma等城市。

Canepa說:「犯罪不僅限於Broadmoor、Daly City或Colma,犯罪是一個區域性問題,我們看到犯罪浪潮,正在從舊金山往南遷移,舊金山已經出現在媒體上很多,希望我們能夠透過這筆資金,不要成為舊金山。」

Canepa說,San Mateo縣警局現在也警力嚴重短缺,所以不願在Broadmoor設立站點,Canepa希望縣府能夠同意撥款,繼續維護這個社區的安全。

