【灣區新聞】San Mateo縣議員David Canepa表示後悔支持導致罪案猖獗的47號提案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣議員David Canepa表示，他後悔支持導致現在加州犯罪猖獗的加州47號提案，他週一要求縣議會提供經費，讓非城市管轄區Broadmoor警察局能夠繼續生存下去。

Canepa說：「我們從Broadmoor開始，確保我們對資金進行規劃，確保有警察人員，公共安全是首要任務，我們需要重新審視47號提案等政策。」

Canepa說，原本支持47號提案是一樁美意，但是現在他後悔了，住在San Mateo縣的他去超市買東西，居然架上的貨品都被上鎖。

Canepa說：「我們看到在距離不遠的Safeway，我在那裡購物，有鐵條等障礙物，我很驚訝他們沒有搜身，讓我們進去，我的意思是我們應該能夠購物，應該可以購物，只是為了買牙膏，而不是我們必須敲3次鈴，你現在必須出示收據，你能想像如果沒有收據，他們不會讓你出去，那不是我想要的San Mateo縣。」

Canepa週一在非城市管轄區Broadmoor的警察局召開記者會，提出一項名為警察局救援計劃，呼籲縣議會撥款75萬美元，幫助警察局繼續運作下去，Broadmoor鄰近Daly City、Colma等城市。

Canepa說：「犯罪不僅限於Broadmoor、Daly City或Colma，犯罪是一個區域性問題，我們看到犯罪浪潮，正在從舊金山往南遷移，舊金山已經出現在媒體上很多，希望我們能夠透過這筆資金，不要成為舊金山。」

Canepa說，San Mateo縣警局現在也警力嚴重短缺，所以不願在Broadmoor設立站點，Canepa希望縣府能夠同意撥款，繼續維護這個社區的安全。

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